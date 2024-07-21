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大陸 大陸焦點 特派現場

被同事拍一下背「慘中鐵砂掌」！她整年無法上班　同事賠爛

35歲的鄭女士。（圖／微博）

▲35歲的鄭女士中了鐵砂掌。（圖／微博）

圖文／CTWANT

中國有名35歲的鄭女士之前在杭州的地鐵站裡當保全，但某天說是被1位男同事拍了一下背，那一瞬間她竟產生了觸電般的感覺，之後她一直不舒服，導致一年沒辦法上班。事後，男同事還因此賠償鄭女士人民幣3000元（約新台幣13500元），從此以後雙方互不追究對方責任。

據陸媒報導，鄭女士在去年6月28號的上班休息期間時睡覺，班長同事要去叫她，便從後面拍了她，豈料她頓時感覺不對「我這個手這邊都有感覺，好像就跟觸電了一樣，實際上我脖子也痛了，手也痛。我也跟醫生說了，但是醫生他就說想著，可能是拍著開開玩笑一樣拍著玩的，可能也不會那麼用力。」

鄭女士稱被拍背後的一個禮拜，她請女同事幫自己拍照了，「同事給我看5個手指印還在上面，我也給主管看了，都七八天了」。鄭女更稱，該位班長之前開玩笑稱自己練過鐵砂掌，而這句話也讓她耿耿於懷，半個月後，鄭女士到醫院檢查，表示自己頸椎間盤突出、胸椎間盤突出，醫生建議休息2週。

事後，班長賠償鄭女士3000元，從此以後雙方互不追究對方責任。鄭女說因為那一巴掌自己已經一年沒上班了，而且頸椎時不時還會有點像後遺症一樣，她認定身體問題就是那一巴掌導致的。

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