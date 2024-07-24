離婚後「夫家祖先不放人」！她曝已辭祖嘆：怎做才不被騷擾

▲原PO離婚時有「辭祖」，對方祖先卻仍認為她是自家媳婦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

當家中有成員要離開時，有些家庭就會向陰間長輩告知，例如，當女方在出嫁當天，會向娘家祖先到別，或是離婚時會向夫家的祖先辭別。就有一名女網友透露，雖然離婚時已經辭祖了，但是最近問，得知對方祖先依然覺得她是家中的媳婦，不願放過她，讓她相當困擾。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文指出，雖然離婚時已經辭祖了，但是最近回去問，說對方祖先依然覺得她是祂們家中的媳婦，不願放過她。當時因為後面一堆人在等，不敢太麻煩人家，所以收驚的師傅沒跟她說要怎麼辦，因此她急問「請問要準備什麼東西請城隍爺做主，讓對方不敢再來騷擾我呢」？

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貼文一出，網友則紛紛建議「城隍廟人員會交你怎麼拜」、「最近的土地公拜拜即可，寧信其有保平安」、「直接去家裡附近大廟問問看」、「到你要去的那家廟，跟廟方問，就會跟你說了」、「直接去找地藏王菩薩或者去城隍廟請城隍爺做主」、「去城隍廟問志工或廟公，他們會教導妳寫訴狀，然後把訴狀燒給城隍爺，請祂幫妳處理」。

不過也有人傻眼的說「不是已經投胎轉世了嗎？還能控制妳？」「汽車都能自動駕駛了，還在信這個」、「明明就是活人在作怪...關死人什麼事」、「什麼年代了！還信這個！不過話又說回來，你不信，他們哪有錢賺」、「迷信，庸人自擾」。

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