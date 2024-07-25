公開「男人買春5大原因」　25歲應召妹竟嗆：老婆要檢討

▲AV女優邦妮（Bonnie Blue）多次語出驚人。（圖／翻攝 Instagram@bonnie_blue_xo，下同。）



記者吳美依／綜合報導

25歲AV女優兼應召女郎邦妮（Bonnie Blue）因為瘋狂性愛事蹟，多次登上媒體版面。她最近又發表驚人言論，提出已婚男人買春的5大原因，還宣稱丈夫們想要「外食」，主要都是妻子的問題。

邦妮來自英國，現居澳洲黃金海岸，也是澳洲收入最高的AV女優兼應召女郎。

她表示，已婚男人買春的5大原因，包括「妻子沒有以丈夫想要的方式取悅他們」，想要從日常壓力中分散注意力，厭倦總是跟同一個人睡、想要刺激感，實現與AV女優上床的夢想，或者「我比他們的太太更性感」。

邦妮聲稱，很多已婚男人願意支付每小時1500澳幣（約新台幣3.2萬），或者一晚7500澳幣（約新台幣16萬元）的費用，與自己共度春宵，她也透過「跟別人的丈夫做愛」，拯救了無數的婚姻。

邦妮接受《澳洲新聞》採訪時甚至表示，「妻子們應該感謝我跟她們的丈夫睡。我百分之百挽救了婚姻。跟我睡只可能是一次性的，不會傳訊息，不會講深夜電話，或者贈送秘密禮物」，不會發展成一段真正的婚外情。她還放話，未來計畫向已婚男人免費提供性服務，挽救更多婚姻。

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