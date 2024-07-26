張啓楷籲立即提供重建家園專案貸款　提供高中低收入戶補助

▲▼ 立法委員張啓楷呼籲災後政府應立即提供重建家園專案貸款 。（圖／台灣民眾黨嘉義黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

凱米颱風重創民眾的家園，立法委員張啓楷指出，災後工作的第一項要務是，政府應儘速協助民眾進行家園清理以及消毒工作，以避免疫情發生，其次，對於民眾的重建家園，政府除了必須提高中低收入戶的補助，並應該提供低利的重建家園專案貸款。

張啓楷表示，嘉義縣市是這次凱米颱風的重災區之一，嘉義縣民雄鄉以及嘉義市西區的單日降雨量皆超過500毫米，水上鄉的許多地區並產生嚴重的積水，因此，為了避免災後疫情的發生，行政院環保署、衛福部應該跟嘉義縣市政府通力合作，協助民眾進行家園清理以及消毒工作。

其次，根據嘉義縣長翁章梁的估算，凱米颱風目前在嘉義縣造成的農損約1.4億元，若是加上沿海養殖漁業、牧畜業的損害，嘉義縣農漁牧的災損逾3.5億元以上。

張啓楷指出，由於凱米颱風造成全台嚴重農損，農業部應儘速依各地農損情況，發放現金救助及提供低利貸款，並密切關注蔬果等農產品的價格波動，必要時得啟動相關穩定調控機制，以維持農產品的正常供需與民生物價穩定。

另外，為了協助淹水民眾加速重建家園，張啓楷建議，對於受災戶的淹水救助，除了中央政府與各地方政府發放的救助金之外，政府並應該提供低利的重建家園專案貸款。