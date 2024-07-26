圖／一張圖回顧歷屆立委犯罪史　有無褫奪公權攸關立委解職否

▲國民黨立委顏寬恒。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委顏寬恒涉及「沙鹿豪宅假交易」、「詐領助理費案」，被檢方依貪污等罪嫌起訴，台中地院今（26日）上午10時宣判，顏寬恒貪污判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金；竊佔國土無罪，全案還可上訴。內政部說明，未來如經法院判決確定，且有褫奪公權情事，將由內政部依法院判決註銷其立法委員名籍。《ETtoday新聞雲》特別整理歷屆立委判刑定讞後，是否有褫奪公權，因為這將影響立委職務解除與否。

第五屆民進黨立委周伯倫 涉貪遭褫奪公權解職

民國76年，周伯倫擔任台北市議員期間，涉入「榮星花園弊案」依貪污罪起訴，經過15年訴訟，最終，民國92年1月上訴遭到駁回，全案定讞，判刑6年、褫奪公權4年，判決後他立即請辭立委職務，提前完成解職。

第六屆民進黨立委徐志明 涉貪遭褫奪公權解職

民國83年9月，徐志明擔任高雄縣大寮鄉長期間，收受「工程回扣」依貪污罪起訴，最終，民國94年10月上訴遭到駁回，全案定讞，判刑12年、褫奪公權6年，立委職務遭到解職。

第八屆國民黨立委顏清標 涉喝花酒挪用公帳遭褫奪公權

民國88年到89年，顏寬恒的父親顏清標擔台中縣議長期間，與副議長張清堂以公費招待他人到知名酒店喝花酒，再將高額花費分以便餐名義報公帳，當時查出共挪用1814萬餘元依貪污罪起訴。長達10年訴訟過程，民國101年上訴遭到駁回，全案定讞，判刑3年6月、褫奪公權3年。

顏清標當時為國民黨立委，因獲判「褫奪公權」遭到解職。特別的是，原選區於民國102年1月26日辦理立委補選，由顏清標的長子顏寬恒出馬，最終以1138票差距擊敗民進黨推派，現為行政院發言人的陳世凱，顏寬恒順利遞補父親立委職務，成為特殊的因褫奪公權，而形成「父子交棒」的政壇奇景。

▼ 顏清標、顏寬恒父子。（圖／記者游瓊華攝）

第九屆民進黨立委高志鵬 收賄遭褫奪公權解職

民國95年，高志鵬擔任立法委員期間，涉入「國有財產局市場承租案」依貪污罪起訴，他與國會辦公室副主任分別收賄50萬與160萬元，民國107年上訴遭到駁回，全案定讞，判刑4年6月、褫奪公權4年。

時任立委的高志鵬，因褫奪公權遭到解職，入獄服刑。當時他喊冤，表示皆為助理之過自己一概不知、自己只是敗選後的戰犯，並呼籲「大家要慎選助理」。隔年立委職務補選，由前民進黨立委余天勝出。

▼前立委高志鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

第五屆親民黨立委劉松藩 涉超貸案未被褫奪公權

民國87年，劉松藩擔任立法院院長時，涉入「廣三超貸案」，當時法官認定，廣三集團前總裁曾正仁擔任台中商銀董事長，非法貸款180億元，超貸部分達74億5000萬元，劉松藩協助牽線人頭貸款，事後收受1億5000萬元佣金，民國93年，全案定讞，判刑4年。

那時劉松藩已非院長，而是親民黨不分區立委，在美國考察得知消息後，他表示，感到個人蒙受莫大羞辱，更對司法的獨立與公正性蕩然無存，感到痛心疾首。他立即宣布辭去立委職務，退出親民黨。後來他潛逃美國，被台中地檢署發布通緝。最終，民國105年11月18於美國洛杉磯病逝，全案予以簽結。曾經叱吒政壇30年，擔任過立法院長、多屆立委的劉松藩，從權傾一時到晚景淒涼，如此戲劇性的反轉，讓外界不勝唏噓。

▼前立法院長頭劉松藩。（圖／翻攝立法院網站）

第六屆親民黨立委邱毅 衝撞法院未被褫奪公權

民國93年，邱毅擔任立委期間，參與「320選後抗議」，因不滿前總統陳水扁成功連任，帶領群眾非法集會，以宣傳車衝撞、毀壞高雄地院鐵門，造成多名警察受傷。民國95年上訴遭到駁回，全案定讞，判刑14個月、未被褫奪公權，入獄時仍為立委身分，後因立法院通過減刑法案，減刑為有期徒刑7個月。

邱毅的案例也是判刑後，未遭褫奪公權，而保有立委資格的案例，當時他除了類似憑單據請款的國會交流費補助外，包括歲費、公費以及立委研究室，仍可繼續請領，遭到外界議論，之後，他於下屆選舉，進入國民黨不分區名單，繼續擔任立委。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

第十屆無黨籍立委傅崐萁 涉嫌炒股未被褫奪公權

民國87年至88年，被稱為「花蓮王」的傅崐萁尚未從政期間，因炒作「凱聚、華隆等4檔股票」，違反證券交易法，案件審理長達21年，民國109年上訴遭到駁回，全案定讞，判刑2年10月、未被褫奪公權。

當時傅崐萁為無黨籍立委，與邱毅一樣未被褫奪公權，因此「犯罪帶職坐牢、立委薪水照領」，社會譁然。不過當時高院強調，承辦合議庭已說明傅崐萁所違犯之罪並非法定褫奪公權之罪，且沒有宣告褫奪公權必要性的理由，最終，傅崐萁不僅保住立委職務，更在下屆選舉，以國民黨身分贏得花蓮選區立委，擔任現在的立法院國民黨總召。

▼國民黨總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

▼政壇歷屆立委犯罪與褫奪公權回顧。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）