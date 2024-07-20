民眾黨雲林縣黨部斗六揭牌　主委林淑芬：展現基層服務決心

▲台灣民眾黨今日在斗六市府文路舉行立委張啓楷雲林服務處暨雲林縣黨部揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣民眾黨今（20）日在斗六市府文路舉行立委張啓楷雲林服務處暨雲林縣黨部揭牌儀式，包含立委張嘉郡、斗六市長林聖爵、台中市政府顧問蔡壁如、全國村里長總會長等均到場祝賀，黨主席柯文哲偕同夫人陳佩琪醫師出席，致詞時表示，雲林聯合服務處的成立，代表著台灣民眾黨向基層扎根跟服務的決心。

揭牌儀式活動中，結合在地知名食品企業，臺旺、鈺統、嬌旺、大地福等優質食品，更有康軒文教機構提供製作棉花糖以茶會形式與現場賓客共享。現場氣氛熱絡溫馨，揭牌儀式不僅象徵著台灣民眾黨在雲林縣的新起點，也展現民眾黨在地方政治中積極參與的決心。

▲台灣民眾黨今日在斗六市府文路舉行立委張啓楷雲林服務處暨雲林縣黨部揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員張啓楷致詞時，表達了對未來服務的堅定承諾，張啓楷強調，感謝所有與會貴賓及地方支持者的厚愛，並表示雲林服務處將成為雲林縣民的服務據點，未來將不斷的努力解決地方民意與民生相關問題，提升雲林縣的整體福祉。

台灣民眾黨雲林縣黨部主委林淑芬表示，雲林縣黨部與跟張啟楷立委聯合服務處成立目的，最主要落實基層服務，在雲林縣建構更完善、 全方位的服務，未來能夠串聯並緊密與地方政府、市公所、縣府以及在地所有的資源一起合作，更符合民意的需求一起推動雲林地方發展。

▲林淑芬指出「台灣民眾黨在雲林縣是值得期待的」。（圖／記者蔡佩旻攝）

林淑芬說，非常期待台灣民眾黨從落實服務能力提升，進而做到最大的影響力，「台灣民眾黨在雲林縣是值得期待的」， 也希望透過所有的努力讓全台灣看見雲林。林淑芬強調，台灣民眾黨將繼續以服務民眾為首要目標，致力於在全台各地推動實質的改變和發展。

黨主席柯文哲表示，台灣民眾黨縣黨部服務處開幕，這表示我們一步一步走向基層，張啓楷委員是資深媒體人，記者出身政論節目主持人，雖然首次任立法委員但其平常在立法院跑30多年，立法院大大小小的情形它非常清楚。立法院裡面在民進黨執政下「奇奇怪怪的事情很多」，除了「黃國昌的咆哮」之外，張啓楷相對溫馴但「刀刀致命」，柯文哲調，最重要是希望台灣因為我們變得更好。

▲立法委員張啓楷在致詞中表達了對未來服務的堅定承諾。（圖／記者蔡佩旻攝）