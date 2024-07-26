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顏寬恒宣判出爐！　顏家父子從「立委交棒」會走到「相同劇本」嗎？

▲▼ 大甲媽今晚起駕，顏清標暴瘦現身 。（圖／記者游瓊華攝）

▲顏清標、顏寬恒父子。（圖／記者游瓊華攝）

記者郭運興／台北報導

台中二選區國民黨立委顏寬恒因竊佔國有地、假買賣以及詐領助理費等，被台中地檢署起訴。台中地院今(26日)上午10時宣判，顏寬恒貪污判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金；竊佔國土無罪，全案還可上訴。過去他的父親顏清標曾因「喝花酒挪用公帳」，遭到判刑最後被褫奪公權，喪失立委職務，當時立委補選就是由顏寬恒代父出征，成功接班，形成「父子交棒」的政壇奇景。如今，顏寬恒也因涉貪案一審被判重罪，褫奪公權3年，令人不勝唏噓。

台中中二選區立委顏寬恒因竊佔國有地、假買賣以及詐領助理費等，被台中地檢署起訴。台中地院今(26日)上午10時宣判，顏寬恒貪污判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金；竊佔國土無罪。

根據報導，檢方指出，顏寬恒沙鹿豪宅竊佔國有地達1097.14平方公尺，2021年選舉期間被告發違法後，以借款方式將4541萬元交給張姓女設計師，並與陳麗凌、建設公司陳姓負責人共謀，由張女向顏購買豪宅，試圖用假買賣方式脫罪。另外，顏被查出擔任立委期間，涉嫌以人頭詐領助理費108萬元，依貪污罪起訴，今正式宣判。

回顧過去，顏寬恒的父親顏清標，在1999年至2000年，擔任台中縣議長期間，與副議長張清堂以公費招待他人到知名酒店喝花酒，再將高額花費分以便餐名義報公帳，當時查出共挪用1814萬餘元依貪汙罪起訴。在長達10年訴訟過程，最後於2012年全案定讞，判刑3年6月、褫奪公權3年。

而時任第八屆國民黨立委顏清標，遭判處「褫奪公權」，因此立委職務遭解職。原選區於2013年1月26日辦理補選，就是由顏清標的長子顏寬恒代父出征，最終以1138票差距擊敗民進黨推派，現為行政院發言人的陳世凱，順利遞補父親立委職務，成為特殊「父子交棒」的政壇奇景。

如今，顏寬恒因涉貪遭判重刑，接下來勢必會有一番司法纏鬥，而他與父親顏清標皆深陷「貪污罪」，未來全案定讞，顏寬恒若還是有遭到褫奪公權，他也將與父親顏清標一樣，失去立委職務。

▼立委遭判刑，有無褫奪公權，將影響其立委職務。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼立委遭判刑，有無褫奪公權，將影響其立委職務。（資料照／記者郭運興製圖）

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