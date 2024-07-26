快訊／荖濃溪暴漲！明霸克露橋遭土石掩埋500m　雙向無法通行

記者賴文萱／高雄報導

受到凱米颱風影響，高雄山區連日降下驚人雨量，台20線南橫公路雙向94K明霸克露鋼便橋，A1端橋台引道沖毀40公尺，遭土石掩埋約500公尺，目前雙向無法通行。所幸先前因應颱風來襲已先預警性封閉，並未造成人員受困或傷亡，公路局呼籲，請用路人避免前往山區。

▲明霸克露橋遭土石掩埋，雙向無法通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲明霸克露橋遭土石掩埋，雙向無法通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

凱米颱風影響桃源區2天累積雨量超過1,242mm(小關山雨量站)，造成山區公路多處災情產生，25日下午約3點荖濃溪水持續暴漲，因玉穗溪土石流攻擊，造成台20線明霸克露鋼便橋A1勤和端橋台引道遭沖毀40公尺。

另外，布唐布納斯溪土石流爆發下衝，導致原來尚留存通行的明霸克露橋（約500公尺）橋體已全部遭洪水土石掩埋而道路阻斷，所幸公路局於24日下午進行道路預警性封閉，無人、車傷亡。

甲仙工務段為因應南橫公路明霸克露橋鋼便橋引道遭沖損，高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里聯外道路中斷，已協調橫向單位桃源區公所預置生活物資目前暫且足夠及相關人員安全，且高雄市政府已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，可作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求。

甲仙工務段後續將全力投入鋼便橋引道河床便道搶修作業。甲仙工務段也於災前搶修機具已進駐復興里、拉芙蘭里及梅山里、以利後續搶災應變作業。

第一時間為能搶通勤和復興臨時便道，以解除復興里以上居民交通出入問題，甲仙工務段於23日下午5點成立緊急應變進駐人員、搶修機具及資材(涵管等)於台20線勤和及復興兩端，將視荖濃溪水稍退則立即兩端同步辦理搶通。另甲仙段及關山段已同時進行台20臨105線梅山口~向陽路段災後清查清理，若無重大災情，則即可恢復梅山口至向陽路段，提供復興里以上居民東出通行脫困。

但山區雨勢仍大，荖濃溪水位高漲流速急且布唐納斯溪及玉穗溪上游仍處於不穩定之狀況，仍可能發生多起土石流，為維護施工人員安全，本分局甲仙工務段除於上游設置監看人員及監視設備外，將視現場情況滾動檢討施工方式及進度。河床便道搶通後將採有條件開放通行，屆時仍請用路人聽從現場指揮人員指示通行，勿強行通過。