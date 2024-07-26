凱米農損5.9億元！屏東占41%　香蕉損失1.2億元最慘

「凱米」颱風挾帶來強勁的風勢與驚人的雨量，位於八卦山麓的芬園鄉首當其衝，路樹已經倒了超過百棵，上午貓羅溪堤防舊社段有多棵苦楝樹遭連根拔起，148縣道邊坡也有路樹倒塌，造成通往草屯的交通一度中斷，同安村一處鐵皮民宅，半夜土石滑落，壓垮擋土牆，堆壓住民宅牆壁，獨居的老鄰長打算撤到安全處所避難。