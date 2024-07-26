凱米農損5.9億元！屏東占41%　香蕉損失1.2億元最慘

▲凱米颱風至少造成近6億元農損，光香蕉災損達1.2億元。圖為總統賴清德到高雄勘災。（圖／總統府提供）
記者許敏溶／台北報導
凱米颱風重創台灣農業。根據農業部農糧署彙整各縣市最新資料，直到今（26日）上午11時為止，農業產物及民間設施估計損失計5億9174萬元，單一縣市以屏東損失2億5534萬元（占41%）最多；農產總損失達5.2億元，農作物被害面積達7466公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積1655公頃，損失金額達1億2101萬元，其次為番石榴、木瓜、西瓜及苦瓜等。
農業部指出，若以各縣市受損情形區分，屏東損失2億5534萬元（占41%）最多，其次為雲林縣損失7653萬元（占13%）、嘉義縣損失6523萬元（占11%），另外高雄市損失5889萬元（占10%）及花蓮縣損失5628萬元（占10%）較為嚴重。
▲凱米颱風造成農損近6億元，光屏東就占41%，農作物以香蕉、番石榴、木瓜最慘。（圖／農業部提供）
若以農產損失來看，農業部表示，總損失達到5億2834萬元，農作物被害面積為7466公頃，損害程度25％，換算無收穫面積1858公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積1655公頃，損害程度23％，換算無收穫面積372公頃，損失金額1億2101萬元，其次為番石榴（損失約3885萬）、木瓜（損失約3261萬）、西瓜（損失約2338萬）及苦瓜（損失約2330萬）等。
此外，農業部指出，畜產損失估計約2291萬元，受損畜禽主要為雞，其次為豬、鵪鶉等。漁產損失估計金額約373萬元，受損漁產主要為吳郭魚，其次為白蝦、金目鱸。
農業部表示，民間設施損失估計金額約3677萬元，最大宗為農業設施，估計損失金額3537萬元，主要為水平棚架網室、塑膠布溫網室受損，另外則有漁業設施估計損失約113萬元。
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