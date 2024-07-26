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川普：若伊朗暗殺我　盼美國讓它從地表消失

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普今天在社群媒體發文表示，如果伊朗確實「暗殺川普總統」，希望美國「消滅」伊朗。這段話不禁讓人想起他執政期間最具煽動性的言論。

法新社報導，川普今天在自己的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「如果他們確實『暗殺川普總統』，這總是有可能，我希望美國消滅伊朗，讓它從地表消失。如果不這樣做，美國領導層將被視為『沒膽』的懦夫！」

川普發表上述言論的同時，也在網路放上一段短片，內容是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天在美國國會演講時，提到伊朗針對川普的陰謀。

美國媒體上週報導指出，有關當局在幾週前已獲悉伊朗密謀暗殺川普，美國特勤局（U.S. Secret Service）也加強了川普的維安，不過這與最近一名20歲美國人在造勢集會上開槍射擊川普的事件無關。

美國有線電視新聞網 (CNN) 報導說，美國有關當局從「消息人士」收到有關德黑蘭當局密謀鎖定川普攻擊的情報，進而加強保護川普；其他美媒也報導這項陰謀。

但他們表示，這與賓州巴特勒（Butler）發生的造勢活動槍擊事件無關，當時20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks）開槍造成川普輕傷，1名集會參與者因此遇難。

美國與伊朗長期關係緊繃，2020年曾達到臨界點，當時川普在任期間下令擊斃伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗為此尋求報復。

美國國家安全會議（National Security Council, NSC）表示，他們「多年來一直在追蹤伊朗對前川普政府官員的威脅」。

川普的貼文讓人想起2019年的爭議事件，當時身為總統的川普威脅說，如果伊朗對「任何美國人」發動攻擊，他就會「消滅」伊朗。

川普執政時也曾揚言以世上前所未見的「烈焰與怒火」對付北韓，但後來與北韓領導人金正恩交好。

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