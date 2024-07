▲加州民眾報案指出,看到一隻狗叼著一顆人頭在路上行走。(示意圖/達志影像)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州發生一起恐怖命案,民眾報案指出,看到一隻狗叼著一顆人頭在路上行走,而警方獲報前往現場後,在不遠處的一處棚子裡發現一具腐爛的屍體。

根據《紐約郵報》報導,加州佛雷斯諾市(Fresno)警方接獲報案,民眾25日上午在尼克拉斯大道(Nicholas Avenues)和佛羅倫斯大道(Florence Avenues)附近,看到一隻狗叼著一顆人頭在路上行走。

警方獲報後趕抵現場,結果在一個街區外的一座棚子裡,發現一具沒有頭顱的腐爛屍體。警方指出,應該是狗發現屍體後將頭顱叼走。

警方正針對死者身分進行調查,目前初步排除他殺可能,但死因仍待法醫確認。

Decomposing body found in shed after dog drops human head on sidewalk https://t.co/16vPUYbgsJ pic.twitter.com/GxZ3pTXrkm