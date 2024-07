以水擋水！美國男27萬買「超巨水管」被笑　水來了只有他家保住

▲當洪水來襲時,只有蘭迪瓦格納住家沒有被水淹到。(圖/翻攝自YouTube/Aqua Dam Inc.)

記者詹雅婷/綜合報導

凱米颱風來襲各地淹水災情不斷傳出。不過就在2016年,美國德州男子蘭迪瓦格納(Randy Wagner)成功「以水擋水」,購買並裝設看起來像是巨型水管的管狀設施,雖然被鄰居嘲笑,但當洪水爆發數千戶全都泡在水中時,只有他家保住沒被洪水淹到。

今日美國報(USA Today)報導,德州男子蘭迪瓦格納就住在布拉佐里亞郡(Brazoria),在收到布拉佐斯河管理機構所發布的可能發生大規模洪水警示之後,未雨綢繆,開車到路易斯安那州花費8300美元(約新台幣27.2萬元)購買「防水水壩」(AquaDam)。這個防水水壩高約76公分、長約122公尺,是可灌入水的管狀物,由塑膠等材料製成。

在2名男子的幫助之下,蘭迪瓦格納把防水水壩架在住家周圍,並把水灌入其中。儘管被路過的鄰居嘲笑,但當洪水發生後,數千棟民宅全都泡水,當局出動軍用車輛、充氣艇展開救援行動時,只有他家沒有被洪水入侵。

