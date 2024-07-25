以水擋水！美國男27萬買「超巨水管」被笑　水來了只有他家保住

▲當洪水來襲時，只有蘭迪瓦格納住家沒有被水淹到。（圖／翻攝自YouTube／Aqua Dam Inc.）

記者詹雅婷／綜合報導

凱米颱風來襲各地淹水災情不斷傳出。不過就在2016年，美國德州男子蘭迪瓦格納（Randy Wagner）成功「以水擋水」，購買並裝設看起來像是巨型水管的管狀設施，雖然被鄰居嘲笑，但當洪水爆發數千戶全都泡在水中時，只有他家保住沒被洪水淹到。

今日美國報（USA Today）報導，德州男子蘭迪瓦格納就住在布拉佐里亞郡（Brazoria），在收到布拉佐斯河管理機構所發布的可能發生大規模洪水警示之後，未雨綢繆，開車到路易斯安那州花費8300美元（約新台幣27.2萬元）購買「防水水壩」（AquaDam）。這個防水水壩高約76公分、長約122公尺，是可灌入水的管狀物，由塑膠等材料製成。

在2名男子的幫助之下，蘭迪瓦格納把防水水壩架在住家周圍，並把水灌入其中。儘管被路過的鄰居嘲笑，但當洪水發生後，數千棟民宅全都泡水，當局出動軍用車輛、充氣艇展開救援行動時，只有他家沒有被洪水入侵。

Resident uses AquaDam to protect home from floodwaters: https://t.co/rKcFqI1mS3 pic.twitter.com/zwkvP1vFcH — KHOU 11 News Houston (@KHOU) June 10, 2016

蘭迪瓦格納稱，花費8300美元購買防水水壩是個非常值得的投資，因為家中若淹水超過60公分，維修費用可能上看15萬美元（約新台幣490萬元）。

不過在2017年哈維颶風來襲期間，住在休士頓男子克雷文（Sam Craven）同樣購買防水水壩並提前安裝好，花費1.3萬美元（約新台幣42.6萬元），想盡量擋下無可避免的洪水，「當（水位）來到76公分之前都很好」，但後來水位持續上升，洪水還是把房子淹了。