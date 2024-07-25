「我家窗戶要飛了！」桃園男急奔派出所求助　3員警合力協助關窗解圍

▲「凱米」颱風侵襲，桃園區陳姓男子窗戶被強風吹壞，眼看可能被吹走，昨天下午急向桃園警分局青溪派出所求助，3名員警到場協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「凱米」颱風侵襲，桃園市桃園區陳姓男子昨（24）日下午發現颱風颳起瞬間陣風將落地窗吹開，他欲關閉窗戶卻發現窗戶後鈕已變形無法關起，擔心窗戶被吹走，趕緊向附近的青溪派出所求助，急喊「我家窗戶要飛了！」3名員警見狀急忙陪同陳男返家，3人合力將窗戶拉回關上，讓強風大雨不再灌入住家，陳男對員警協助感謝不已。

桃園警分局指出，昨天下午3時許，陳姓男子慌忙跑進青溪派出所急喊「我家窗戶要飛了！」陳男指稱，在位於春日路、政二街5樓租屋處，原本開啟縫隙通風，未料被「凱米」颱風瞬間強風硬是吹開，他原本要關起，避免風雨灌入屋內，但發現窗戶後鈕已變形無法關起，且陣陣強風可能將窗戶吹走，萬一跌落地面可能對路人造成傷害，因昨天適逢是颱風假，一時找不到維修人員，只好向租屋處附近的青溪派出所求助。

▲桃園警分局青溪派出所3名員警協助陳姓男子關閉落地窗戶，陳男事後感謝不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

青溪派出所接獲通報後，警員曾紹峻、林勝文與江桓瑜3人立即陪同陳男趕回租屋處，3人發現5樓風勢強勁，一時間很難將窗戶拉回，經3人合力才將窗戶拉回關上，讓風雨暫持不會灌入屋內。

員警提醒，颱風期間應緊閉室內門窗，避免瞬間強風灌入屋內造成門窗與室內設施損壞，陳男則對3名員警即時援助解圍感謝再三。