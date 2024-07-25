　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

凱米颱風遠離！　張善政：桃園晚間恢復垃圾清運

▲桃園市政府今天針對「凱米」颱風過境，市長張善政今天上午召開災害應變會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府今天針對「凱米」颱風過境，市長張善政今天上午召開災害應變會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對「凱米颱風」已於凌晨從桃園出海，市長張善政上午主持災害應變中心第四次工作會議時表示，颱風過境後所幸桃市災情均不嚴重，但仍有3位市民受到輕傷且已返家，各局處應集中力量完成後續復原作業，隨後張善政視察垃圾清運作業，同時感謝清潔隊員為颱風過後市容恢復的努力。

▲桃園市長張善政上午在災害應變會議上指示各局處應盡快完成後續復原作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政上午在災害應變會議上指示各局處應盡快完成後續復原作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天上午主持災害應變中心會議時指出，隨著「凱米」颱風逐漸遠離，市府啟動各項復原作業刻不容緩，尤其復興區返家民眾之環境安全，應盡速完成路樹倒塌、土石坍方緊急搶修，並確保民生水電供應。

▲桃園市環保局提供各區家戶垃圾清運定點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局提供各區家戶垃圾清運定點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政也特別感謝後備指揮部協助復興區救災物資運送與人員支援，近日連續兩天放颱風假造成超市青菜搶購一空情況，指示農業局應特別注意蔬菜價格調控，以穩定價格波動。另外，環保局應視天氣狀況於今天傍晚進行垃圾清運規畫，降低颱風影響民生消費及生活額外負擔。

▲桃園市長張善政今天下午視察清潔隊收運垃圾與廢棄家具作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天下午視察清潔隊收運垃圾與廢棄家具作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於今天垃圾清運規畫，環保局長陳世偉說，這次颱風過境加上逢週三不收垃圾，為避免兩天停收垃圾對市民造成困擾，今天下午風雨趨緩後，將於下午2時至5時先行開放桃市12區定點收運位置，晚間再進一步恢復平日正常清運時間方式，由清潔隊員沿街收運垃圾、回收廚餘與資收物。相關垃圾清運訊息可撥打電話「1999」或（03）338－1900洽詢。

消防局長龔永信說，桃市今日預測各區仍有9至11級強陣風機會，山區達豪雨、平地至台地也有大雨可能，颱風預估明（26）日遠離減弱，對台灣影響降低；此外，統計災害防救資訊系統（EMIC）截至中午12時止，桃市共接獲122件災情，其中以路樹倒塌為大宗，未來將持續掌握災情，並動員即時進行災情排除。

另外，有關復興區周邊道路，原民局強調，將持續針對台7線47.4K-60.8K（巴陵-西村）、台7線22.8K-47.4K（羅浮-巴陵）等兩個路段進行封閉，並視後續雨量與災情情況再做研議。

  【更多新聞】

桃園市觀音、大溪13314戶一度停電　98.6%已復電

凱米帶來豐沛雨量　石門水庫阿姆坪防淤隧道沖刷10萬噸淤泥

「我家窗戶要飛了！」桃園男急奔派出所求助　3員警合力協助關窗解圍

 

 

 

ET快訊
台鐵路基掏空！　「軌道彎曲」受損嚴重
快訊／滿出來了！岡山典寶溪溢堤　至少10車滅頂
百萬YTR高雄家「水淹到汽車後照鏡」馬路變河道　崩潰：損失幾
快訊／土石流衝民宅活埋夫妻！　1死1傷
快訊／嘉義縣阿里山鄉明天停班停課
凱米龜速「估深夜解除本島陸警」　超大豪雨明狂轟中南部
高雄社區地下停車場淹慘！　電梯一開驚見水濂洞
快訊／啟用不到半年　埔里守城便橋沖毀
高雄特斯拉勇闖「凱米水世界」　駕駛急喊：不能停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

凱米颱風遠離！　張善政：桃園晚間恢復垃圾清運

7旬婦颱風天外出路倒送醫　東港警憑這一點找到家人

台南路樹倒、招牌掉逾400件　工務局緊急排除障礙

凱米發威！苗栗累計1.6萬戶停電　台電緊急搶修...538戶仍沒電

海上煙火秀佈彈前置凱米襲台！嘉義縣府宣布：東石海之夏擇期舉行

嘉義豪大雨湖仔內民眾受困　警消出動橡皮艇助脫困

強颱發威八掌溪河水潰堤　台南警消救出一遊民安置

凱米颱風來襲八掌溪堤防破口溢堤　南市府緊急動員搶險

凱米颱風強風大雨　南警防災救災護民眾安全

凱米颱風持續強降雨　仁義潭水庫已達警戒水位

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

凱米颱風遠離！　張善政：桃園晚間恢復垃圾清運

7旬婦颱風天外出路倒送醫　東港警憑這一點找到家人

台南路樹倒、招牌掉逾400件　工務局緊急排除障礙

凱米發威！苗栗累計1.6萬戶停電　台電緊急搶修...538戶仍沒電

海上煙火秀佈彈前置凱米襲台！嘉義縣府宣布：東石海之夏擇期舉行

嘉義豪大雨湖仔內民眾受困　警消出動橡皮艇助脫困

強颱發威八掌溪河水潰堤　台南警消救出一遊民安置

凱米颱風來襲八掌溪堤防破口溢堤　南市府緊急動員搶險

凱米颱風強風大雨　南警防災救災護民眾安全

凱米颱風持續強降雨　仁義潭水庫已達警戒水位

凱米太強！全台70.8萬戶曾停電　台電：拚今晚復電99％

快訊／凱米強襲！金門海空交通停擺　小三通持續停航至明11點前

高雄119條排水系統+25座滯洪池全滿　又逢大潮！災情慘重原因曝

電商女王瑪菲司進軍恐怖片演女主角　直播卻遇靈異事件超毛

人柴兩濕！飼主集體崩潰嘆「颱風天不要養柴犬」...網看原因笑翻

Joeman第一次在美國報警！出機場搭車「3狀況超不對勁」火大：很賭爛

「老闆突LINE一句話」他後悔沒去加班　全場吵翻：奴隸名單

漢光操演「境外物資接轉」　讓共軍封鎖不易！演練跟盟軍對接合作

國軍每年2營級單位赴美跟多國受訓　王定宇驚訝：含有實戰經驗國

國軍作戰別再層層請示！去中心、ROE驗證　他：美軍化重要變革

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

地方熱門新聞

即／花蓮咖啡店「巨型摩艾像」遭吹斷　躺倒馬路中央

高雄楠梓晚間停電　民眾：快熱死

即／南投信義鄉東埔村投95線雙向封閉

高雄漢神上午不開　夢時代義享明宣布

台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴2千多人向觀音佛祖祝壽

凱米颱風來襲又逢大潮台南安平運河水位滿溢店家淹水

嘉義市上班上課　市民灌爆黃敏惠臉書

民眾搶看桃園即時影像瀏覽數破50萬

台南5校校舍工程榮獲國家卓越建設獎

即／確定了！台中市宣布明天停班課

八掌溪堤防破口溢堤南市府緊急搶險

南投45幸運兒中籤正取獲青年住宅承購權

48公頃鳳林遊憩區首開放　入秋大露營有早鳥優惠

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

更多熱門

相關新聞

不斷更新／嘉義縣阿里山鄉明天停班停課

不斷更新／嘉義縣阿里山鄉明天停班停課

凱米颱風今（25）日凌晨4時許自桃園新屋區出海，雖然中心正在逐漸遠離台灣，但颱風尾引進的西南風或西南氣流影響，導致中南部、西半部山區承受劇烈風雨。大家最關心的莫過於明（26）日是否繼續停班停課，《ETtoday新聞雲》為你持續關注，並不斷更新，請民眾多加留意。

屏東婦颱風天外出路倒　警憑這一點找到家人

屏東婦颱風天外出路倒　警憑這一點找到家人

百萬YTR高雄家「水淹到汽車後照鏡」崩潰：損失幾百萬

百萬YTR高雄家「水淹到汽車後照鏡」崩潰：損失幾百萬

凱米釀淹水恐夾帶病原　醫提醒「勤做1件事」：注意飲用水

凱米釀淹水恐夾帶病原　醫提醒「勤做1件事」：注意飲用水

高雄大樓車道變滑水道　電梯開門驚見水濂洞

高雄大樓車道變滑水道　電梯開門驚見水濂洞

關鍵字：

凱米颱風桃市府災害應變會議張善政復原作業

讀者迴響

熱門新聞

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

快訊／台鐵「小清水溪橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

女踩積水倒地慘死　友救援跟著陪葬

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面