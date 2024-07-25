凱米颱風遠離！　張善政：桃園晚間恢復垃圾清運

▲桃園市政府今天針對「凱米」颱風過境，市長張善政今天上午召開災害應變會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對「凱米颱風」已於凌晨從桃園出海，市長張善政上午主持災害應變中心第四次工作會議時表示，颱風過境後所幸桃市災情均不嚴重，但仍有3位市民受到輕傷且已返家，各局處應集中力量完成後續復原作業，隨後張善政視察垃圾清運作業，同時感謝清潔隊員為颱風過後市容恢復的努力。

▲桃園市長張善政上午在災害應變會議上指示各局處應盡快完成後續復原作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天上午主持災害應變中心會議時指出，隨著「凱米」颱風逐漸遠離，市府啟動各項復原作業刻不容緩，尤其復興區返家民眾之環境安全，應盡速完成路樹倒塌、土石坍方緊急搶修，並確保民生水電供應。

▲桃園市環保局提供各區家戶垃圾清運定點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政也特別感謝後備指揮部協助復興區救災物資運送與人員支援，近日連續兩天放颱風假造成超市青菜搶購一空情況，指示農業局應特別注意蔬菜價格調控，以穩定價格波動。另外，環保局應視天氣狀況於今天傍晚進行垃圾清運規畫，降低颱風影響民生消費及生活額外負擔。

▲桃園市長張善政今天下午視察清潔隊收運垃圾與廢棄家具作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於今天垃圾清運規畫，環保局長陳世偉說，這次颱風過境加上逢週三不收垃圾，為避免兩天停收垃圾對市民造成困擾，今天下午風雨趨緩後，將於下午2時至5時先行開放桃市12區定點收運位置，晚間再進一步恢復平日正常清運時間方式，由清潔隊員沿街收運垃圾、回收廚餘與資收物。相關垃圾清運訊息可撥打電話「1999」或（03）338－1900洽詢。

消防局長龔永信說，桃市今日預測各區仍有9至11級強陣風機會，山區達豪雨、平地至台地也有大雨可能，颱風預估明（26）日遠離減弱，對台灣影響降低；此外，統計災害防救資訊系統（EMIC）截至中午12時止，桃市共接獲122件災情，其中以路樹倒塌為大宗，未來將持續掌握災情，並動員即時進行災情排除。

另外，有關復興區周邊道路，原民局強調，將持續針對台7線47.4K-60.8K（巴陵-西村）、台7線22.8K-47.4K（羅浮-巴陵）等兩個路段進行封閉，並視後續雨量與災情情況再做研議。