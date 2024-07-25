快訊／嘉義縣阿里山鄉明天停班停課！　全台「颱風假」一覽

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不斷更新／嘉義縣阿里山鄉明天停班停課！　全台「颱風假」一覽

記者邱晟軒／綜合報導

凱米颱風今（25）日凌晨4時許自桃園新屋區出海，雖然中心正在逐漸遠離台灣，但颱風尾引進的西南風或西南氣流影響，導致中南部、西半部山區承受劇烈風雨。大家最關心的莫過於明（26）日是否繼續停班停課，《ETtoday新聞雲》為你持續關注，並不斷更新，請民眾多加留意。

根據中央氣象署最新（25日下午1時）24小時累積雨量預測圖顯示，明天下午14時共有12縣市達停班課標準，包含新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣山區。

北部沒風沒雨？網罵「亂放颱風假」　專家揭原因打臉▲凱米來襲，明日仍有多個縣市預估風量雨量達到停班停課標準。（中央氣象署提供）

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各縣市宣布26日是否放颱風假情形：

北部地區

基隆市：尚未宣布

台北市：尚未宣布

新北市：尚未宣布

桃園市：尚未宣布

新竹市：尚未宣布

新竹縣：尚未宣布

中部地區

苗栗縣：尚未宣布

台中市：尚未宣布

彰化縣：尚未宣布

雲林縣：尚未宣布

南投縣：尚未宣布

南部地區

嘉義市：尚未宣布

嘉義縣：尚未宣布
阿里山鄉　明（26）日停止上班、停止上課

台南市：尚未宣布

高雄市：尚未宣布

屏東縣：尚未宣布

宜蘭縣：尚未宣布

花蓮縣：尚未宣布

台東縣：尚未宣布

外島地區

澎湖縣：尚未宣布

連江縣：尚未宣布

金門縣：尚未宣布

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。

停班停課資訊依行政院人事行政總處公告為主。

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