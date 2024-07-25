高雄119條排水系統+25座滯洪池全滿　又逢大潮！災情慘重原因曝

▲凱米暴雨成災，幾乎整個高雄都泡在水裡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受凱米颱風及其外圍環流影響，加上外海有螺旋雨帶持續移入，中南部今（25）日達到超大豪雨，高雄山區日累積雨量已逾1300毫米，更是超越莫拉克颱風等級。全市119條區域排水系統跟25座滯洪池都全滿，加上沿海地區受天文大潮影響，導致高雄多處出現明顯積淹水災情，市府全面動員救援積淹水災情。

高雄市長陳其邁上午除了召開第三次工作會議指示各局處務必堅守崗位，全力救災，會後赴更美濃勘災，呼籲民眾務必提高警覺，高市府相關單位也已全面動員警消、水利、環保、工務及搶修人力，調度抽水機、沙包協助防汛應變。

▲▼陳其邁上午除了召開第三次工作會議指示各局處務必堅守崗位，全力救災，會後赴更美濃勘災，呼籲民眾務必提高警覺。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府災害應變中心表示，截至今日14時凱米颱風災情統計，高雄市區路樹倒塌案已處理完成近450件，廣告招牌已完成處理近70件。市府相關單位已全面動員人力，儘速排除狀況。

依據中央氣象署預報，今天山區雨量仍然會達到700-1000mm，平地在美濃、岡山、燕巢，時雨量也都達到100mm以上，累計在過去24小時在山區、茂林已達1300mm以上雨量，高雄在今日入夜之後降雨才會趨緩，再次呼籲市民朋友非必要減少外出，以確保安全。