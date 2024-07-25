強颱凱米雨勢驚人各地傳災情　卓榮泰致電22縣市首長關心

▲凱米颱風今凌晨出海，後續外圍環流仍持續影響台灣，尤以南部災情嚴重。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

強颱凱米帶來劇烈降雨，全台各地都有災情傳出。行政院長卓榮泰25日致電全國22縣市首長，了解各縣市急需協助事項，並表示從明天開始，將與副院長鄭麗君分別至災情嚴重、迫切需要中央協助的地方勘查災情，跟地方政府合作，讓民眾儘速恢復正常生活，「中央與地方政府全力、齊心救災，攜手度過凱米颱風帶來的災害」。

卓榮泰致電22縣市首長時提到，強颱凱米雖然逐漸遠離，台灣各地，尤其中南部仍有劇烈強降雨持續發生，各地也陸續傳出災情，「我已經致電聯繫全國22縣市首長，了解各縣市救災急需協助的事項，也特別感謝各縣市首長及防救災團隊的辛勞」。

卓榮泰說，大家所關心，風災停電部分，台灣電力公司已經調度加派人力、跨區支援，力拚今天完成9成以上電力供應；鐵路、公路搶修部分，也已請交通部掌握情形，在人員安全情況下盡快進駐搶通。

卓榮泰表示，強風和淹水所造成的農損情況，也請農業部調查掌握，依照農業天然災害救助相關辦法，從速認定、簡化流程，核發災損補助，協助農民度過難關。

卓榮泰說，明天開始，會和鄭麗君副院長會分別至災情嚴重、迫切需要中央協助的地方勘查災情，跟地方政府合作，讓民眾儘速恢復正常生活，「中央與地方政府全力、齊心救災，讓我們攜手度過凱米颱風帶來的災害」。