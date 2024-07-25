凱米毀校園「38校災損484萬元」　花蓮12校133萬最嚴重

▲全台校園38校災損達484萬，花蓮市就有12校。圖為花蓮市路樹傾倒。（圖／花蓮市公所提供）

記者許敏溶／台北報導

凱米颱風挾帶強風暴雨登陸台灣，造成不少地區淹水。根據教育部校安中心統計全台校損資料，截至今（25日）下午15時為止，受災學校為38所，其中在花蓮縣就有12校，全台校園災損達484萬元，受損最嚴重為台南市立佳里國小的91萬元。

受凱米颱風影響，各地災情陸續傳出。根據教育部校安中心統計資料，截至今天下午3時止，因凱米颱風造成各受災學校初估計38校，初估計金額484萬餘元。教育部說明，上述為粗估金額，等災後復原時，學校再依確切評估災損金額填報在教育部校安通報系統，請各教育主管機關掌握確認，彙整正確災損金額陳報行政院。

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教育部表示，若以校數區分，花蓮縣12校最多，其次為台南市9校、高雄市6校。若以縣市損失金額來區分，花蓮縣133.8萬元最多，其次為台南市123.2萬元、高雄市85.1萬元。

若以學校來區分，教育部表示，台南市立佳里國小因為通學步道樹木倒塌、5樓木質地板積水、保全室及行政大樓前積水，估計災損達91萬元最多，其次為花蓮縣立化仁國中，因為穿堂鐵捲門斷裂、資源回收室大門及地下室污水處理池馬達毀損，災損估約64萬餘元，接著為新北市立秀峰高中，因為教學大樓屋頂一部分被颱風吹走，災損約50萬元。