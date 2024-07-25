福建：凱米即將登陸　風雨指數「史上第二」防災壓力大！

▲大陸預估的颱風路徑圖。（圖／翻攝中央氣象台）

記者蔡紹堅／綜合報導

颱風凱米正逐漸遠離台灣，中國大陸中央氣象台預測，凱米將於下午至夜間在福建秀嶼至連江一帶登陸，之後將穿越福建深入內陸，並弱化發展。福建省氣象台也對凱米的綜合風險進行預估，認為凱米在歷史上326個颱風中，風雨綜合指數排名第二，防災壓力較大。

大陸中央氣象台表示，25日上午5點，凱米的中心位於福州市平潭縣東南方大約110公里的海面上，中心附近最大風力有14級（45米／秒），中心最低氣壓為950百帕，七級風圈半徑200至330公里，十級風圈半徑70公里，十二級風圈半徑30公里。

大陸中央氣象台預測，凱米將以每小時10至15公里的速度向西偏北方向移動，並於25日下午至夜間在福建秀嶼到連江一帶沿海登陸（風力約12至14級，35至45公尺／秒）。

大陸中央氣象台指出，凱米登陸以後，將穿過福建後深入內陸，並逐漸轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

大陸中央氣象台預測，福建、浙江南部、廣東東部將有大到暴雨，局部地區如浙江東南部、福建東部、廣東東南部等將遭遇大暴雨甚至特大暴雨，降雨量可高達250至500毫米。

福建省氣象台的首席預報員高珊也在大陸氣象局的會議上表示，凱米有兩個明顯特點，深入內陸後減弱會比較的慢，所以沿海會有較明顯的回南風天氣，第二是環流比較明顯，大面積陸地都會有9到12級大風出現，「目前來看，短時強降水不是很明顯，但是累計量較大，部分地區出現179.7毫米降水量，降水範圍會隨著颱風登陸而擴大。」

高珊提到，由於颱風進入，行進速度較慢，所以影響福建的時間較長，25日大部分沿海地區有暴雨到大暴雨，北部沿海部分有特大暴雨，26日後，暴雨的範圍會擴大，分成兩道大的雨帶影響福建。

高珊說，凱米維持的時間比較長、移動較慢，在福建省上空降水持續時間較長，颱風的結構上呈現出螺旋雲狀態，所以累積雨量也會較大。

福建省氣象台對颱風凱米的綜合風險進行了預估，認為凱米在歷史上326個颱風中，風雨綜合指數排名第二，所以防災減災各方面壓力還是比較大的。