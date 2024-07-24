盧秀燕落地美國立即返台坐鎮　台中藍委：具決斷力且負責任

▲盧秀燕心繫家園，一抵達美國立即返台，台中立委讚具決斷力且負責任。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕22日晚間10點搭機前往美國訪問，原本氣象署預報凱米颱風暴風圈，主要影響東部與北部，不包括中部，但落地美國後，得知最新氣象預報將中部地區也列入警戒範圍，因此立即訂了最近的班機返台坐鎮，24日凌晨5點抵台；台中立委黃健豪、廖偉翔都稱讚盧市長是一位具決斷力且負責任的市長，就算有再多的惡意嘲諷，都比不過身體力行的「台中優先」。

盧秀燕原本應邀訪美，在出發之前，氣象署預報台灣中部不會進入暴風圈，主要影響東部與北部；但落地美國後，經與台中聯繫，得知中部地區也列入陸上警戒範圍，盧秀燕心繫家園，召開緊急會議，徹夜未眠決定返台坐鎮，搶搭班機順利返台。

盧秀燕表示，決定立即返台的最大原因就是台中被劃為暴風圈，本來是說中部地區不會進入暴風圈，可是這個颱風變化很快，不但路徑南移，而且增強、變胖，如果台中進入暴風圈的話，有可能造成很大的危害，所幸能趕在颱風來之前回台，凌晨5點一抵達台灣，早上8點即進入災變中心主持第二次工作會報。

台中新生代的立委黃健豪表示，台中面對颱風侵台經驗豐富，且按照科層體制應變中心開設後，既有的指揮調度也不會問題，但颱風確實一直在長胖變強，中央氣象署公布的預報也是一日數變，依據科學數據決定回國和後續的相關決策，看得出來盧秀燕是負責任的市長。

立委廖偉翔也表示，當下聽到市長臨時要返台，佩服這樣的決斷力，但也擔心飛機受颱風影響無法順利降落，而且一回國後便主持災害應變中心工作會報，真的不容易，就算有再多的解讀和惡意嘲諷，都比不過身體力行地以「台中優先」，這是地方父母官最重要的責任。

縣市首長出國拚城市外交，本來司空見慣，被認為是2028總統大選藍營強棒的盧秀燕動見觀瞻，這次緊急返台坐鎮，政壇多數反映持正面肯定「負責任且不失外交禮節」，但部份民進黨議員卻批評「作秀」，也引發網路社群上不少討論。