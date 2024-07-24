彰化搶頭香宣布明天再停班停課　網湧入力讚王惠美：我愛妳

記者唐詠絮／彰化報導

今天彰化地區壟罩在強颱凱米的暴風圈內，已知有多棵路樹倒塌、4鄉鎮大停電，有民眾利用縮時攝影記錄颱風強大威力，彰化縣政府下午4點55分搶頭香，率先宣布將有10級強陣風，明(25)日停止上班上課，縣長王惠美提醒民眾，做好防颱準備，瞬間有不少網友湧入粉專留言讚嘆「最辛苦的縣長媽咪，我愛妳」。

▲彰化明天停班停課。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲彰化芬園鄉路樹倒塌。

中彰投三縣市昨天原本沒放颱風假，先後於深夜11點50分宣布今日停止上班上課，讓許多人大感意外，「去上班怎麼防颱」，甚至還有人說她在海線上班萬一「遇到狂風暴雨要怎麼辦」，縣府最後於深夜11點50分宣布今天上班上課。

▲彰化員林市大停電。

今天彰化地區受到強風影響，田中有名攝影師，利用縮時攝影，記錄下午3點多颱風來臨時的一刻，從畫面中可以看到層層烏雲密佈，周邊的樹木被強勁的風勢狂襲，明顯感受到颱風的威力，不只花壇鄉台74甲線樹倒、芬園鄉大停電又有2棵路樹倒塌、大村、員林及福興鄉也停電，累垮了台電維修人員。

有民眾說「彰化最怕掃到颱風尾」，明天威力更是強大，還好縣府明智，宣布明日停班停課，又有不少民眾到縣長臉書留言，「這次竟然比台中早宣布，彰化進步了」、「惠美媽媽這次最有氣魄了」，「最愛妳了」。

▲有民眾用縮時攝影記錄颱風情形。（圖／詩凱工作室提供）

王惠美po文強調，依中央氣象署最新風量雨量資料，彰化縣明日預估將有10級強陣風，已達停班停課標準，明(25)日停止上班上課。請各位鄉親，務必做好防颱準備；非必要不要出門，請乖乖待在家，不要讓家人擔心，如有相關災情，請撥打119或04-7531999縣民專線通報。