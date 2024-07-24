台東縣長饒慶鈴視察災害應變中心　指示全力做好防災準備

▲台東縣長饒慶鈴視察災害應變中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年編號第3號的凱米颱風24日上午11時的中心位置在北緯 23.9 度，東經 123.0 度，即在宜蘭的東南方約 160 公里之海面上，目前以每小時18轉13公里速度，向北轉西北西進行。為瞭解災害應變中心各單位與各鄉鎮市對於颱風的相關防範應變工作，台東縣長饒慶鈴特別視察應變中心主持第一次工作會報，並與各鄉鎮市長進行視訊。

饒慶鈴表示，請鄉鎮市及各單位掌握過去易發生狀況區域，防颱工作不可鬆懈，應做好因應防範措施，尤其特別留意弱勢族群及易成孤島地區或部落，必須盡早做因應準備。會後饒慶鈴縣長也前往視察永樂區域排水、太麻里溪疏濬狀況，了解防災措施

根據最新資料顯示，颱風凱米已增強為強烈颱風，台東縣凱米颱風應變中心已於24日上午8時提升一級開設，9時召開第一次工作會報，由指揮官饒慶鈴主持，副縣長王志輝、秘書長盧協昌、縣府主管、以及所有編組單位主管及代表參與，立法委員黃建賓也蒞臨關心，各單位逐一說明最新防災、救災準備情況、預置兵力狀況及相關氣象、土石流災害與警戒、民眾疏散、收容等預備作業。台東大學王文清教授及氣象站長冉立群說明凱米颱風最新動態，以及台東地區未來應注意事項。

饒慶鈴也啟動應變中心視訊設備，分別與各鄉鎮市長或秘書進行視訊，詢問目前各地防颱準備狀況，也希望各鄉鎮市公掌握所有任何狀況及需求，能夠立即向應變中心回報，並請求支援，對於土石流潛勢區域、保全戶或慢性病例如需洗腎鄉親，請與各鄉鎮市衛生所連繫盡速撤離，也請利用颱風來襲前，加強宣導重點防颱作為。

饒慶鈴強調，感謝各單位編組的辛勞，請大家務必要注意觀測颱風路徑動態，並啟動相關災情查報系統，做好排水溝區疏濬、搶修搶險開口契約廠商隨時待命，完善防災準備工作，減低災害損失。另外，特別留意弱勢族群要提早因應準備，易成孤島地區或部落(約16-20處)，必須盡早做因應準備，包括糧食、油電等物資的盤點工作，24日台東縣全縣停止上班上課，請民眾在家做好防颱相關整備及因應，避免外出或前往海邊觀浪及登山、戲水。