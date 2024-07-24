凱米威力增強　汐止派出所「撿到2歲女童」急尋家長！網喊太誇張

▲今日全台越晚風雨越大。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風已於今（24日）上午11時30分提升為強颱，政府提醒，減少不必要外出或從事觀浪、登山等戶外活動，以免發生危險。汐止派出所就表示，執行勤務時，發現一名約2歲大的女童迷失，發文急尋家長。貼文曝光，引起網友驚呼，「孩子丟了還不知道嗎？怎麼會這樣」、「2歲？這種天氣太危險啦」。

汐止派出所在臉書社團「汐止集團」發文，警方執行勤務時，發現一名約2歲大的女童迷失，若有家屬或家中女童走失，請盡速聯繫本所，文末也不忘提醒，凱米強颱來襲，「請大家沒事勿外出，做好防颱準備，汐止分局汐止派出所關心您」。

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貼文發出短短一小時，累計超過千名網友按讚，「兩歲？太誇張了，爸媽去哪了」、「可能颱風天家長必須出門工作，只能單獨放在家裡？」「借分享，幫忙一起找家人，感恩」、「建議開車載孩子在找到的附近問看看，兩歲的孩子沒辦法走太遠，可能是附近住宅或店家的孩子」、「2歲欸，希望她快點回家」。

事後，汐止派出所留言更新狀況，「感謝汐止集團大家的『推』，小孩已由母親帶回，汐止派出所再次感謝大家，颱風天請勿外出逗留，好好防颱」。

▼女童母親已將小孩帶回。（圖／翻攝自FB汐止集團）

