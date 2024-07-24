快訊／台鐵和仁路段電車線倒塌　土石流淹軌道

▲凱米颱風強襲，台鐵和仁到崇德站發生土石流，圖非今起事件。（資料示意圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米強颱進逼，由於風雨威脅大，台鐵今（24日）中午過後全線全面停駛，今下午隨出台鐵和平到和仁間電車線倒塌脫落，台鐵緊急搶修中。另台鐵崇德=和仁間下午也發生土石流，土石流淹過軌道，所幸今台鐵下午停駛，未釀事故。

凱米強颱挾狂風進逼，氣象署下午一度對宜蘭縣和花蓮縣發布強風告警國家警報，示警颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。

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下午即傳出台鐵和平=和仁間東正線電車線倒塌，台鐵今下午3時12分工務人員巡道時發現，和平=和仁間東正線電車線被倒塌路樹擊中倒塌，造成電車線脫落，東、西正線路線均受影響，台鐵緊急派員處理。

此外，台鐵崇德=和仁間下午4時14分發生土石流，土石流淹過軌道，東正線線K48+600處及西正線K56+650處皆遭土石流淹沒，台鐵也已通知相關單位前往處理。另台鐵崇德路段和崇德站也傳出有落石入侵。

對此，台鐵公司表示，因受凱米颱風影響，和平=和仁間東正線(K41+100~300處)電車線受倒塌路樹影響，造成電車線脫落；另崇德=和仁間東正線K48+600處及西正線K56+650處發生土石流，由花蓮工務段值班人員於第一時間通報公司應變小組處置，台鐵公司後續將視颱風動態及風雨狀況，安排人員機具進行搶修。

凱米威脅漸增，台鐵多路段頻傳災情，台鐵三貂嶺=大華間今下午4時許也傳出多處有路樹倒塌路線。另台鐵汐止站下午3時15分也因台電跳電導致控制盤、列車資訊系統等故障，台鐵也已派員前往查修。