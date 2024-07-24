驚人巧合！凱米颱風「18年前同一天登陸台灣」　他愣：陰魂不散

▲各地陸續出現風勢雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

強颱凱米侵台，全台風雨明顯，中央氣象署今（24日）下午3時20分首度發布颱風強風警告，有網友表示，原來2006年時凱米颱風已經來過台灣一次，當年在台東登陸，而且登陸台灣的日期竟然也是7月24日，睽違18年的驚人巧合，讓他震驚直呼「陰魂不散！」

有網友在Dcard發文，根據全球災害事件簿資料顯示，2006年也有一個凱米颱風，而且也有登陸台灣。資料寫道，2006年7月24日23時45分左右，凱米颱風在台東成功附近登陸，25日4時5分左右由嘉義東石附近進入台灣海峽，19時左右由金門附近進入大陸福建。

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當年，凱米颱風登陸台灣的的日期是7月24日，正好跟這次是同一天，他驚訝直呼，「睽違18年，同一個颱風，同一天登陸，陰魂不散」。

▲18年前的今天，也有一個凱米颱風登陸台灣。（圖／翻攝自全球災害事件簿網站）



2006年的凱米颱風，台灣各地普遍出現7級以上之強陣風，位在暴風圈邊緣的台北，測得了10級陣風長達3小時；雨量主要分布在南部山區及東部迎風面山區，其中以屏東縣尾寮山雨量站之567mm最多。

凱米颱風在台灣地區造成若干坡地以及淹水災情，坡地災害方面共發生17處道路中斷，以東部及南部地區為主，其中花蓮縣中橫公路長春橋附近花蓮客運遭落石擊中，有4人受傷。淹水災情較嚴重的案例發生於屏東縣佳冬鄉羌園村，曾一度積水達40公分；根據農委會統計，農業損失估計金額約1億7319萬元。