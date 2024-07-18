暑假到桃園機場闖關解謎抽機票　飛安宣導版蘑菇濃湯神曲來襲

▲桃園機場公司舉辦「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動，透過簡單有趣的互動遊戲，增進並強化民眾的飛安知能。（圖／桃園機場提供，以下同）

生活中心／綜合報導

一年一度桃園機場飛安宣導活動於暑假登場，桃園機場公司舉辦「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動，透過簡單有趣的互動遊戲，增進並強化民眾的飛安知能。為增加民眾參與，此次活動擴大至桃園機場第一、第二航廈舉行，並改編網紅作品《蘑菇濃湯》的飛安宣導版洗腦歌曲，讓飛安教育融入民眾心中。活動不僅免費，獎品豐富，還有機會抽中不限航點的來回機票，邀請民眾闖關一起迎接開心暑假。

機場公司表示，暑假是旅遊旺季，桃園國際機場出國旅客絡繹不絕，為讓民眾瞭解行李攜帶規定，提升民眾出國旅遊的安全意識，讓飛安教育向下紮根，機場公司每年舉辦飛安宣導活動。今年「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動擴大舉行，橫跨第一航廈及第二航廈管制區及非管制區，讓更多民眾參與。此次活動共設置四個活動關卡，內容聚焦「行李物品限制」、「飛航禁限區」、「燈光照射限制」、「勿傳遞不實訊息」四大主題。

民眾透過活動官方LINE帳號（https://lin.ee/1pllzye）即可參與解謎遊戲，若於第一航廈及第二航廈非管制區參與挑戰成功者，即可獲得抽獎券，每完成一個飛安任務即獲得一張抽獎券，完成越多抽中機票和精美獎項的機會就越大。已經通過安檢在管制區內的旅客亦能參與活動，完成解謎任務即能獲得特色紀念品。

▲「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動自即日起至9月22日，活動免費還有機會抽中機票，邀請民眾一起闖關。

▲機場公司一曲「走吧走吧，我們一起出國吧」飛安宣導影片，讓民眾輕鬆記住重要的飛航知識。

為讓飛安教育融入民眾日常，機場公司今年特別與創作網路人氣兒歌《蘑菇濃湯》的音樂社合作，改編一曲「走吧走吧，我們一起出國吧」飛安宣導影片，透過療癒動畫、輕快熱門的旋律，簡單傳唱，輕鬆記住重要的飛航知識。此次飛安宣導會由小尖兵「桃醬」引領大家，更邀請兩位新朋友《蘑菇濃湯》主持人「Titi」及「Roro」一起加入解謎行列。



走過路過千萬不要錯過，「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動自即日起至9月22日，機場公司邀請大眾到桃園國際機場參與飛安知識之旅，活動好玩、獎品豐富，讓暑假變得更加充實有趣！#

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