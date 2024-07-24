快訊／風雨狂襲！高雄漢神2館、新光左營店緊急宣布...營業至16:30

▲漢神巨蛋、漢神本館將於下午4點30分閉店。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

強颱凱米颱風撲台，高雄市今(24日)上午風雨越來越大，不過百貨業者仍維持正常營業，讓櫃哥櫃姐一片哀嚎，但考量安全問題，漢神百貨、漢神巨蛋、新光三越左營店稍早宣布，今日只營業到下午4點30分。

凱米颱風持續增強，根據氣象署預報，今明颱風影響最為劇烈，下午各縣市風力恐達10至11級，台中以南山區則要留意「超大豪雨」。高雄今日除了SOGO百貨外，其他百貨均正常營業。影城部分，除了in89駁二電影院暫停營業，威秀、秀泰、國賓、大立in89則各有調整營業時間。

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高雄近午後風力雨勢逐漸增強，考量安全問題，漢神本館、漢神巨蛋、新光三越左營店稍早宣布將於下午4點30分閉店。

義享時尚廣場、高雄大遠百、SKM Park Outlets 高雄草衙、大立百貨、大統五福店、新光三越三多店隨後跟進，也將於下午4點30分閉店；MLD台鋁生活廣場以及台鋁影城則營業至下午3點。

影城部分，SKM Park Outlets 高雄草衙國賓影城、義大國賓影城營業至下午4點，若已預購今晚4點後的電影場次，可於恢復營業時間後，持電影票至購票地點更換其他場次。

岡山秀泰影城、夢時代秀泰影城正常營業，不過將視風雨狀況評估進行調整，線上退票則免收手續費。大立in89豪華影城營業至晚間8點；in89駁二電影院今日則暫停營業，已購票者可全額退票。