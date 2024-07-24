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快訊／凱米釀嘉義布袋、梅山3071戶停電　台電搶修估午後恢復

▲▼ 台電凱米颱風積極整備搶修 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲▼ 台電嘉義區處凱米颱風積極整備搶修 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

凱米颱風陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處經動員157位工程人員、出動吊臂車等工程車輛90輛，持續全力進行電力修復，截至今(24)日12時止3071戶停電中，主要停電區域集中在布袋、梅山等地區，已進行全力搶修，預期下午恢復100%供電。

▲▼ 台電凱米颱風積極整備搶修 。（圖／台電嘉義區處提供）

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▲▼ 台電嘉義區處因應凱米颱風會議 。（圖／台電嘉義區處提供）

由於凱米颱風風勢一度達7級強風，造成多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，台電呼籲用戶多點耐心，給予包容與鼓勵。

▲▼ 台電凱米颱風積極整備搶修 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲▼ 台電嘉義區處凱米颱風停電戶數 。（圖／台電嘉義區處提供）

為增進搶修效率，台電嘉義區處與嘉義縣、市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向嘉義縣市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也蒙嘉義縣市政府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。台電目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以儘速恢復供電。

▲▼ 台電凱米颱風積極整備搶修 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲ 台電嘉義區處搶修凱米颱風阿里山樹倒影響里佳電力狀況 。（圖／台電嘉義區處提供）

嘉義區處感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒!

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