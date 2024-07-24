陸生赴台攻讀碩博士174人創新低　國台辦籲：民進黨撤政治藩籬

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

113學年度陸生來台就讀碩博士班於15日放榜，計有34校錄取174人，招生達成率僅11.6％，創下14年來錄取人數新低。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「奉勸民進黨當局，盡快撤除政治藩籬，切實保障在台陸生權益，大陸學生才可能恢復赴台就讀意願，島內高校才會有更好的發展。」

▲2024陸生就讀台灣碩博士班創14年來錄取人數新低。（圖／記者楊惠琪攝）

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會曾透露，自2020年4月9日陸方公告暫時停止大陸地區的陸生來台就讀，僅限在台應屆陸生可依其意願選擇在台繼續升讀碩博，因此，今（2024）年仍僅在台陸生報名。

招生結果顯示，博士班錄取118人、碩士班錄取56人，以清華大學錄取26人最多、台灣大學25人次之。在台就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍應屆畢業生約158人，共55人報名碩士班，約3成5，有48人獲錄取；碩士應屆畢業生約823人，報名博士班共127人，約1成5，有110人獲錄取；另有16名碩博士繼續報考錄取。

對於該現象，朱鳳蓮表示，我們一直致力於為在大陸高校就讀的台灣學生提供與大陸學生同等待遇，在就醫、實習、就業等方面提供支持和保障，還設立獎學金，「大家都看到民進黨當局對兩岸交流和大陸學生赴台就讀人為設限，對在台陸生設置諸多不公平對待。」

朱鳳蓮強調，「奉勸民進黨當局，盡快撤除政治藩籬，切實保障在台陸生權益，大陸學生才可能恢復赴台就讀意願，島內高校才會有更好的發展。」