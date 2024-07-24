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大陸 大陸焦點 特派現場

福建搭建青少年棒壘球橋樑　8／4東森盃兩岸八隊出征同場較技　

▲▼ 2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽在福建廈門第二中學五緣校區舉行。 。（圖／記者任以芳攝）

▲2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽在福建廈門第二中學五緣校區舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院2023年9月提出「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區」的意見，內容包括支持閩台兩地中小學校加強校際交流，開展棒壘球等青少年特色體育項目合作，對於兩岸青少年在棒壘球賽事上，提供新的舞台可以發揮，一同散發汗水和活力。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.7.24） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮提到，意見公佈後，福建省相關部門在2024年1月聯合發佈《福建省閩台棒壘球區域發展中心創建與管理辦法》（下稱《辦法》），提出實施棒壘球推廣工程，藉此帶動棒壘球等青少年特色體育項目合作，取得階段性進展。

《辦法》中提到，一是以「閩台聯合組隊」方式成立福建省棒球隊，並參加中國棒球聯賽，二是搭建「1+4+10」閩台棒壘球區域發展體系，作為各地棒壘球項目推廣普及的主要載體（1個省級中心、4個高水平賽事基地、10個地市中心）。在此基礎上，按照每年100所，推動全省至少300所以上中小學開展棒壘球項目（3年300所目標）；三是打造海峽兩岸體育嘉年華等閩台體育交流平台，廣泛開展兩岸賽事交流和民間社團交往，閩台體育交流保持熱絡勢頭。

▲▼ 海鯊福建隊、兩岸青年棒球賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲福建海鯊隊有6名球員來自台灣。（圖／記者任以芳攝）

在政策支持下，福建廈門於6月15日舉辦2024「海峽兩岸青少年棒球交流賽」，來自廈門的瑞景小學棒球隊和金門中正小學棒球隊共80多人「以球會友」。

此外，朱鳳蓮也預告，8月4日至11日，福建連城也將舉辨「青春之棒·築夢未來」2024年東森盃海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節。據了解，兩岸共有8支青少棒棒球隊投入賽事、同場較技，預計將會帶來更加刺激緊張的交流比賽。

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