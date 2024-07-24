影／台語是閩南語！　國台辦發言人「閩、客語」痛批民進黨去中化

記者任以芳／北京報導

教育部近日公告「閩南語語言能力認證考試規費收費標準」改名為「台灣台語語言能力認證考試規費收費標準」，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（24）日痛批民進黨「處心積慮搞『去中國化』的又一齣鬧劇，並且使用台、客語雙聲帶強調台語就是福建傳到台灣的閩南語與客家話一樣，兩邊都聽得懂。

為了因應行政院的國家語言整體發展方案書面用語規範，教育部近日公告，將把「閩南語語言能力認證考試規費收費標準」改名為「臺灣臺語語言能力認證考試規費收費標準」，也就是把閩南語考試正名為「台灣台語」。

朱鳳蓮首先痛批，這是民進黨當局處心積慮搞「去中國化」的又一齣鬧劇。接著使用閩南語、台語雙聲帶表達立場。

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮表示，台灣鄉親講的閩南語、客家話，和福建、廣東鄉親講的閩南語、客家話是一樣的，是漢語在長期歷史中形成的地域性分支或變體，由福建、廣東地區先民帶到台灣地區。

接著用閩南語說，「『台語』就是閩南語，古早時自福建傳到台灣，兩邊都聽得懂。」

朱鳳蓮又用客家話指出，「台灣鄉親講的客家話，是從廣東傳到台灣，兩邊講的客家話是一樣的，都聽得懂。」

最後，朱鳳蓮表示，民進黨企圖在方言名稱上做政治文章，完全是自欺欺人。「無論他們怎麼折騰，都磨滅不了台灣社會的中華文化印記，淡化不了台灣同胞的中華民族意識。」