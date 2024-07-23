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陳亭妃啟動傾聽之旅　從台南「下營」出發

▲立委陳亭妃宣布將馬不停蹄展開走遍台南37區的傾聽之旅，22日第一站從下營上帝廟開跑，藉著「下營」的台語諧音「會贏」，象徵贏得台南第一的好兆頭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃宣布將馬不停蹄展開走遍台南37區的傾聽之旅，22日第一站從下營上帝廟開跑，藉著「下營」的台語諧音「會贏」，象徵贏得台南第一的好兆頭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法院會期7月16日才剛結束，21日甫進行黨職改選，立委陳亭妃宣布將馬不停蹄展開走遍台南37區的傾聽之旅，22日第一站從下營上帝廟開跑，同時藉著「下營」的台語諧音「會贏」，象徵贏得台南第一的好兆頭。

▲立委陳亭妃宣布將馬不停蹄展開走遍台南37區的傾聽之旅，22日第一站從下營上帝廟開跑，藉著「下營」的台語諧音「會贏」，象徵贏得台南第一的好兆頭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

包含市議員吳通龍、上帝廟主委姜金利、天后宮主委陳震河、下營區後援會會長馮朝義、下營商圈理事長姜丁興、里長聯誼會會長柯玉堂、下營東興國小家長會長高建楠、下營里姜協成里長、仁里里姜美芬里長、宅內里曾進發里長、後街里洪丙丁里長、新興里林秉融里長、營前里姜忠志里長、西連里林文祥里長、茅營里馮政凱里長、大吉里李宗益里長、紅甲里顏榮泰里長、開化里王清得里長等人都出席陪同，展現基層雄厚實力。希望用一步一腳印的方式，展現女性不一樣的柔性特質，用真心關懷每一個地方、每一個人，呈現妃常戰力的柔韌與決心。

▲立委陳亭妃宣布將馬不停蹄展開走遍台南37區的傾聽之旅，22日第一站從下營上帝廟開跑，藉著「下營」的台語諧音「會贏」，象徵贏得台南第一的好兆頭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，6、7年前的台南市長初選，自己是第一個提出市政白皮書的候選人，也成立37區後援會。這6、7年來，37區後援會不但沒有解散，還越來越團結，成為陳亭妃與地方連結的最佳後盾。檢視這6、7年來的蹲點，讓陳亭妃更深入瞭解各地方的需求，可以與6年前的市政白皮書完整結合，並且深刻烙印在自己的腦海裡，有信心用苦行者的精神將城鄉縫合，將台南的觀光、科技、農業、交通、文化等各個層面運用全方位發展。

▲立委陳亭妃宣布將馬不停蹄展開走遍台南37區的傾聽之旅，22日第一站從下營上帝廟開跑，藉著「下營」的台語諧音「會贏」，象徵贏得台南第一的好兆頭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

下營商圈理事長姜丁興也力薦陳亭妃的努力、用心、打拚，是值得支持的市長人選。市議員吳通龍更表示，陳亭妃的堅持、不怕困難、堅持做對的事、一路往前衝的個性，更是讓他極度佩服，陳亭妃專屬於女性的細心與接地氣，可以讓人感受到她的溫暖，是非常難能可貴的政治人物。

▲立委陳亭妃宣布將馬不停蹄展開走遍台南37區的傾聽之旅，22日第一站從下營上帝廟開跑，藉著「下營」的台語諧音「會贏」，象徵贏得台南第一的好兆頭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，此次傾聽之旅沒有虛華的大陣仗，只有一步一腳印，用誠心與腳踏實地更加謙卑傾聽基層的聲音。

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