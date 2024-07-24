陳亭妃自稱賴系「賴清德一個眼神就知道」　選到底「誰出線都會團結」

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者皮心瑀攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委陳亭妃今（24日）接受《新聞放鞭炮》節目專訪，對於中常委選舉過程及未來台南市長選戰，陳亭妃指出，蔡英文當主席時，國家的政策大家一致支持。現在主席是賴清德也一樣，親賴或非賴是媒體故意貼標籤，大家都是賴系，「賴清德一個眼神就知道我是」，現在民進黨只有5個執政縣市，如何打一場勝仗甚至延續到2028，是大家共同的想法，「都在同一條船上可以分你我嗎？」陳也強調，最後不論是誰出線，民進黨絕對是團結的。

民進黨日前召開全代會，並改選黨內權力核心中常委、中評委，選前外界普遍認為親賴系統將輕鬆拿下過半席次，甚至一度評估拿下7-8席常委，但結果卻跌破眾人眼鏡，一路被看衰的黑馬陳亭妃成功突圍、拿下常委席次，且三席中常委：林俊憲、陳亭妃、王定宇都有意爭取主席賴清德起家厝的台南市長寶座，未來周三「御前會」恐風波不斷。

陳亭妃今也接受節目專訪，談到常委選舉過程及未來台南市長選戰，主持人周玉蔻詢問，是否跟正國會真的鬧翻？陳亭妃澄清，沒有鬧翻，從之前做這個決定，她從來沒有一句重話，自己表達說了解台南，認為中常委是很重要起跑點，如果不重要，為什麼林俊憲、王定宇都要選中常委？ 正國會有兩席空間，一席陳茂松優先，另一席大家來努力把餅做到最大。

為什麼正國會不想讓她當中常委？陳亭妃坦言，自己也不知道為什麼，這是一個起跑點，他們一直說市長跟中常委無關「我們挺你當市長但不是這樣就要挺你當中常委」，除名真的太沉重了，自己希望爭取支持，她的票已經夠一席中執委、不需要正國會配，另外一席自己可以把票拿出來，討論看看怎麼把餅做到最大。

陳亭妃直言，沒有人比她更了解台南，他們一直說市長跟中常委無關，但大家都在討論中常委是誰，因為有王定宇、林俊憲、陳亭妃，所有媒體都說台南市長選戰提前開打，那如果陳亭妃落選，是不是就會有一個新聞標題說陳亭妃沒機會了？

至於是否選到底？陳亭妃強調，一定！她最大依靠就是選民的力量。陳也指出，大家一直把中常委切割，說親賴系、非親賴系，好像覺得哪些人都是怎麼樣，蔡英文當主席的時候大家都是英系，有黨的政策、國家的政策大家一致支持。現在主席是賴清德，也一樣，制度面跟政策面沒有人會故意反誰，搞親賴或非賴，這是媒體故意貼標籤。

對於現在自成一派，陳亭妃表示，一樣會支持國家跟黨的政策，讓台灣跟民進黨更好，這是大家共同想法，前幾天自己受訪說大家都是賴系，國民黨見縫插針說「自稱是賴系、別人也不會把你當賴系。」要不要把她當賴系是其次，我們要的是台灣更好、民進黨更好、台南更好，賴清德也是一樣的想法，要每個縣市都好，也牽扯到2026如何一鼓作氣，現在民進黨只有5個執政縣市，如何打一場勝仗、甚至延續到2028，這是大家共同的想法，「都在同一條船上，可以分你我嗎？」

對於初選，陳亭妃表示，大家都知道她在地方的個性，非常直接，很少跟比較複雜的人接觸，不會有什麼複雜的事情。至於要怎麼維持領先？每個人都會運用自己想要當選的方式，這屆立委初選時就是賴清德處理，他就要求所有立委候選人參加初選不能掛看板，他也說一定會公平公正辦好初選，自己對賴清德有信心，但很多人故意拿著主席旗號做很多動作，無可厚非，但相信賴清德、相信民進黨這麼響亮的招牌。

周玉蔻也詢問，中常會時會跟賴清德說自己是賴系？陳亭妃笑說，不用，一個眼神就知道我是賴系了。至於是否擔心初選勝出後，反而在地的新潮流、正國會不挺，讓謝龍介漁翁得利、當上市長？陳亭妃也強調，不會！大家可以放心，不論是誰出線，民進黨絕對是團結的。