　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲中颱凱米來襲，今、明天是風雨最劇烈的時候。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱凱米來襲，中央氣象署上午10時公布最新風雨預測，明晨6時前除嘉義市、南投縣風力預測未達停班課標準，其他縣市都有較大陣風；未來24小時雨量，也有14縣市達到停班停課標準，也就是說，全台22縣市都有風力或雨量達到停班課標準，但是否停班停課仍由各縣市政府自行決定。

氣象署觀測，凱米颱風上午9時位在宜蘭的東南方約190公里，以每小時9轉14公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒45公尺、相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺、相當於16級風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼最新風雨預測 。（圖／氣象署提供）

▲最新風雨預測，明天凌晨0時到清晨6時全台有20縣市達到停班課標準。（圖／氣象署提供）

氣象署上午10時風雨觀測資料顯示，明天凌晨0時到清晨6時僅嘉義市、南投縣未達平均風力7級以上或陣風達10級以上，其餘台灣本島所有縣市及金門、馬祖，平均風力或陣風都達到停班停課標準。

未來24小時雨量的部分，桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區等地區，到明天下午2時為止的24小時累積雨量均達到停班課標準。

▲▼最新風雨預測 。（圖／氣象署提供）

▲最新風雨預測 。（圖／氣象署提供）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲天然災害停止辦公及上課作業辦法第3條修正條文。（圖／氣象局）

▲各縣市停班課雨量參考基準表。（圖／翻攝人事行政總處網站）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
颱風今下午到明午影響最鉅！　侯友宜：會提早告訴明天是否上班
凱米爆發式增強　陸分析師：恐成今年西北太平洋風王
LIVE／凱米強度達巔峰　氣象署最新說明
快訊／台中明繼續放颱風假？　盧秀燕回應
快訊／凱米增強變「強烈颱風」
快訊／蔣萬安籲大家快回家！　凱米威脅恐如2015年蘇迪勒
日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！　揭台日最大差異
凱米「外圍環流」重創菲律賓！　淹水、土石流不斷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凱米強颱逼近中！專家示警：今晚若滯留打轉「恐拉長風雨時程」　

吃宵夜燙傷GG！醫見他「老二被燙白」笑出來　苦主嘆：像烤中卷

即將登陸！凱米「恐成8年首個登陸強颱」　粉專曝：小心最猛破壞

ICU醫認命上班「颱風假無感」搭計程車聽1句話笑了！同行狂+1

凱米撲台！漢神、夢時代沒放颱風假　高雄百貨影城營業時間一次看

大逆轉宣布停班課　張麗善：根據氣象署預報滾動式檢討

強颱凱米來了！重兵防「不來電」　台電高雄區處百人百車應戰

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

LIVE／凱米轉強颱「強度達巔峰」　氣象署最新說明

快訊／凱米增強變「強烈颱風」　預估深夜登陸

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

凱米強颱逼近中！專家示警：今晚若滯留打轉「恐拉長風雨時程」　

吃宵夜燙傷GG！醫見他「老二被燙白」笑出來　苦主嘆：像烤中卷

即將登陸！凱米「恐成8年首個登陸強颱」　粉專曝：小心最猛破壞

ICU醫認命上班「颱風假無感」搭計程車聽1句話笑了！同行狂+1

凱米撲台！漢神、夢時代沒放颱風假　高雄百貨影城營業時間一次看

大逆轉宣布停班課　張麗善：根據氣象署預報滾動式檢討

強颱凱米來了！重兵防「不來電」　台電高雄區處百人百車應戰

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

LIVE／凱米轉強颱「強度達巔峰」　氣象署最新說明

快訊／凱米增強變「強烈颱風」　預估深夜登陸

國台辦回應羅文嘉：善意更需要行動　關鍵是堅持「九二共識」

網揪投資丟丟妹賣水產！她手捧164萬All in　警阻詐保住血汗錢

凱米強颱逼近中！專家示警：今晚若滯留打轉「恐拉長風雨時程」　

吃宵夜燙傷GG！醫見他「老二被燙白」笑出來　苦主嘆：像烤中卷

即將登陸！凱米「恐成8年首個登陸強颱」　粉專曝：小心最猛破壞

試開箱／讓每支唇膏都有專屬回憶！宛如客製化能任選彩殼配唇色

度假心情到花蓮慈院！醫、法雙修李毅一待25年成病安推手獲獎

新北沿海風速達13級！　侯友宜：今下午2時到明午颱風影響最鉅

幕後／呂林小鳳廢票怨被新系拋棄　派系人士：不排除被陳亭妃拉攏

全台最優！桃園擴大婦幼族群照顧　孕前至生養6大補助一次看

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

生活熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

巨尾凱米可望開眼　恐花蓮打轉登陸

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

快訊／05:36規模4.9地震　14縣市有感

凱米降雨南台發白　灌1800毫米超大豪雨

即／凱米風雨驚人！高雄明天停止上班上課

快訊／急轉彎！台東24日全縣停班停課

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

更多熱門

相關新聞

高雄風雨好大！作家驚呼「窗外有不明物飛過」

高雄風雨好大！作家驚呼「窗外有不明物飛過」

凱米颱風來襲，高雄地區風雨逐漸變強，作家黃大米稍早在臉書驚呼，現在風雨好大，窗外也開始有不明物體飛過。對此，許多在地人相當有感，「真的大風大雨」，而其他縣市的網友也紛紛回報現況。

台中各大醫院門診狀況一次看　慈濟醫院門診全暫停

台中各大醫院門診狀況一次看　慈濟醫院門診全暫停

新北中和路樹倒塌　「瑞典坦克」遭蓋壓

新北中和路樹倒塌　「瑞典坦克」遭蓋壓

「為何不挑中午」宣布颱風假！全場怒：比不放...被罵更慘

「為何不挑中午」宣布颱風假！全場怒：比不放...被罵更慘

高雄風雨漸強　仁武國小施工圍籬被吹倒

高雄風雨漸強　仁武國小施工圍籬被吹倒

關鍵字：

颱風凱米停班停課風速雨量

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

即／確定了！台中市宣布明天停班課

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

凱米襲台50間百貨7／24停業

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

「桌球甜心」未禮讓撞死人！　竟甩鍋救護員

巨尾凱米可望開眼　恐花蓮打轉登陸

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面