放颱風假被網瘋狂告白　蔣萬安點名這些人更帥：最帥的不是我！

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

強颱凱米來襲，台北市長蔣萬安23日晚間宣布基北北桃24日停班停課1天，並於社群平台Threads簡短喊出「明天，放！」引來諸多網友到底下留言告白「好帥」、「我愛你」等。對此，蔣萬安24日回應，「最帥的不會是我」，最帥的是今天依然要留守、出勤的市府單位，以及在各項颱風整備上的團隊。

蔣萬安24日上午9點到台北市災害應變中心主持凱米颱風第2次工作會報，並聽取災害防救辦公室氣象團隊報告颱風最新路徑與動態。

面對24日上午風勢雨勢不大，停班停課標準為何，以及怎麼看網友的瘋狂稱讚？蔣萬安受訪時表示，一定會隨時掌握氣象團隊提供的最新颱風路徑，以及預估帶來的雨勢跟風力，以此做整合評估，並遵照停班課作業標準，最重要的是，基北北桃是一日共同生活圈，大家會共同聯繫並共同決定。

蔣萬安提及，不要輕忽颱風帶來的嚴重影響，即便上午感受的雨勢風力沒預期中強，但根據團隊預估，下午雨勢風力會增強，因此經過4市共同討論，宣布停班停課。

蔣萬安指出，「我想，最帥的不會是我，會是今天還依然必須要留守、出勤的辛苦市府團隊同仁，以及辛苦在各項防颱整備上的團隊。」再次呼籲民眾自身做好各項防颱準備，避免外出，同時再次要求各局處全面落實防颱準備工作，絕對不要輕忽。

▼蔣萬安於threads表示「明天，放！」引來諸多網友告白。（圖／翻攝自threads／蔣萬安）