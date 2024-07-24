北市大同區2路樹倒塌！BMW女乘客一上車...下秒樹就倒影片曝

記者邱中岳／台北報導

凱米增強為強烈颱風，北市大同區24日上午發生2處路樹倒塌的意外，其中重慶北路一段的路樹倒塌並未砸傷人，但永樂國小人行道倒塌的路樹佔據整個車道，且還壓毀永樂國小外牆、1台自小客車以及1台計程車，監視器畫面也拍下當時有名女乘客上了BMW後，後方路樹馬上倒下，相當驚險。

根據氣象署預報，凱米已經成為強烈颱風，24日、25日2天受颱風影響最為劇烈，下午各縣市風力恐達10至11級，台中以南山區則要留意「超大豪雨」，北市大同區就傳出有2處路樹倒塌的意外，其中1棵路樹還壓毀校園外牆以及2台汽車。

▲北市重慶北路傳出路樹倒塌，導致雙向車道無法通行。(圖／記者邱中岳翻攝）

受到強烈颱風影響，北市風雨也逐漸增強，今天上午7時許，大同區重慶北路1段一棵路樹倒塌，儘管沒有人車受到波及，但路樹橫躺擋住雙向車道，警方通知相關單位協助處置，在9時許恢復順暢。

▲北市永樂國小外路樹倒塌，導致國小外牆以及2台汽車遭波及，還有1名路人險遭樹襲。(圖／記者邱中岳翻攝）

另外，上午10時許，大同區涼州街永樂國小外的人行道上也傳出路樹倒塌意外，導致校園2樓外牆遭到毀損，另外人行道還有2台車遭波及，目前狀況正在排除，由警方協助進行交通管制。

根據監視器畫面，當時有1名女乘客正要上BMW副駕駛座，未料一上車後，後方的路樹馬上倒下，相當驚險，BMW未受波及，趕緊駛離現場。