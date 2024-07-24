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凱米撲台「高雄交通異動」！YouBike暫停營運　捷運改10分鐘一班

▲▼ 凱米撲台！高雄交通異動懶人包。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲凱米撲台！高雄交通異動懶人包。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中颱凱米強勢來襲，高雄市今（24）日停止上班上課，高雄市政府交通局也整理出相關大眾運輸營運異動情形，呼籲民眾如要出門務必注意安全，也要先查好交通資訊。其中，YouBike今日凌晨00:00起全面暫停營運，捷運班距也調整為10分鐘、輕軌15分鐘一班。

高雄市7/24交通異動資訊

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「捷運」：捷運班距10分/輕軌班距15分（視搭乘狀況彈性調整班距）。

「公車」：7/24 8:00~19:00採颱風/豪雨班表行駛，在駕駛長判斷無停靠安全疑慮下，原則採隨招隨停上下客；公車式小黃全面停駛。

「YouBike」：7/24 凌晨00:00起暫停營運，恢復營運時間將視風雨情形另行公告。 「渡輪」：旗鼓、前中航線視風雨狀況間歇性開航；停航時，整點於鼓山、旗津提供接駁車。

「停車」：公有路邊及路外平面停車場(不含立體及委外平面停車場)暫停收費；開放紅黃線停車至隔日6:30止(路口、公車站、消防栓及橋樑除外)；開放309處臨時停車處所、中都及願景橋供緊急停放至隔日6:30止。為免車輛泡水損壞，請車主儘速移車 ▸ 停放於大樹區統嶺社區停車場、大樹區舊鐵橋公園停車場、旗山區老街觀光停車場的車輛儘速移置。

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