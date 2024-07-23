黃偉哲視察全國中小學科展　邀全國學生來台南體驗科學趣味

▲台南市長黃偉哲，23日特地前往第64屆中小學科學展覽會現場視察，仔細聆聽現場科展講解，並與來訪同學互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第64屆中小學科學展覽會22日晚在大台南會展中心盛大開幕，為期7天的展覽競賽暨科學教育博覽會正式展開，今年為了向數學家布里格斯（Henry Briggs）出版《對數算術》的400週年致敬，在會場入口意象以「大航海時代」進行設計，開幕表演並以「時空旅人」引領觀眾進入古都台南，轉換到現代的科技之都，最後穿梭到科幻的未來世界。

台南市長黃偉哲22日晚上出席開幕典禮之後，23日又特地前往現場視察，仔細聆聽現場科展講解，並與來訪同學互動。看到許多同學興致勃勃地操作好玩又有趣的科學教具與遊戲，黃偉哲表示非常開心，他寄望科學的苗種能在每個人的心中發芽，未來也能效法輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳先生、AMD董事長蘇姿丰女士，成為台南之光、台灣之光。

這次是台南市睽違9年再度承辦全國科展，本次展覽展出全國科學領域最出色的高中、國中、國小作品計405件，將角逐前三名及學校團體、縣市團體等大獎，台南市也有23件作品參展。

全國科展於展覽期間除辦理科學展覽競賽之外，也規劃「科學博覽會」、「大師有約」、「科學之旅」、「科學指導教師工作坊」以及「科展之夜」等精采活動，非常札實與精彩。黃偉哲也呼籲，邀請全國各地的中小學同學，趁著暑假把握剩下的6天展期，趕快來台南參觀科展享受科學的樂趣，同時品味台南400的歷史風華。