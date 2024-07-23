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找頭路找工讀　台南就業中心25日提供近500個工作機會

▲台南就業中心辧理徵才活動，提供畢業生及求職人更多的面試機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南就業中心辧理徵才活動，提供畢業生及求職人更多的面試機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部雲嘉南分署台南就業中心，為提供畢業生及求職人更多的面試機會，7月25日上午10時至12時在彰南里活動中心（台南市南區新建路12號）辦理「2024 求職逗陣來，就業好薪情」畢業季聯合徵才活動。

邀轄區餐飲業、製造業、運輸業、服務業等產業，計13家廠商，提供500個工作機會。其中以餐飲服務業薪資最高，開出月薪58K高薪爭取門市營運管理人員，月薪46K招募儲備幹部，月薪45K搶攻餐飲服務員，其次為製造業，月薪40K招募產品開發或光學設計工程師。找工作的朋友們，請多加把握機會。而當天前50位參與徵才的求職朋友還有機會獲得早鳥刮刮樂好運禮。

當天徵才活動，邀請知名廠商激力、碳佐麻里、福安工業、堤維西交通、興南汽車、全家超商、黑橋牌、八方雲集、美帥化學、築間餐飲、台灣珍有福、隆順食品、新光三越、臺南紡織等共14家廠商。提供各類工程師、各類儲備幹部、餐飲服務人員、廚藝員(助手)、廚藝師(師傅)、電機技術人員、現場作業員、中秋短期作業員、中秋短期物流人員、日班作業員、品管人員、生產線儲備幹部、採購助理、倉管人員、射出成型技術員、產線品質巡檢員、業務部稽查人員及計時人員等工作機會。

▲台南就業中心辧理徵才活動，提供畢業生及求職人更多的面試機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另，黑橋牌企業股份有限公司因應中秋節慶需求，招募短期作業員、短期物流人員等50個工作機會，工作期間7月中旬至9月13日止，尚在找尋暑期工讀或有想短期兼職的朋友們別錯過。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，暑假已過半，仍有找暑期打工的學子們，可參與本場次的面試，有機會獲得打工機會，不僅賺取生活費，又可體驗職場生活，累積個人工作經驗與能力。也提醒找工作的畢業生或青年朋友，可多加運用政府資源。勞動部為協助找工作的青年釐清職涯發展方向，提升求職技巧，並運用工作卡（職涯履歷表）展現個人就業優勢，以解決青年尋職困難問題，積極推動「青年職得好評計畫」，針對本國國籍年紀在15歲至29歲青年，目前未就學或未就業且失業期間連續達6個月以上者，可至各公立就業服務機構辦理求職登記，即可參加該計畫。幫助青年職涯再造，完成深度就業諮詢後3個月內找到工作，且受僱連續達3個月以上並依法參加就業保險，則可向公立就業服務機構申請發給尋職就業獎勵金3萬元。

徵才相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢，更多徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

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