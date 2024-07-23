妹子搭台南橘線公車遭偷拍　司機冷回不是第一次...公運處要查了

記者林東良／台南報導

1名女網友在網路社群PO出影片，指在台南搭橘幹線（玉井往佳里）公車時，遭1名男子持手機偷拍，這種偷拍行為讓女網友感到十分不舒服，女網友反拍蒐證向公車司機反映，未料司機說她並非第一位被拍，但司機未報案，僅叫對方不要再拍，此一作法令女網友十分無言。

▲1名女網友在網路社群PO出影片，指在台南搭橘幹線（玉井往佳里）公車時，遭1名男子持手機偷拍，這種偷拍行為讓女網友感到十分不舒服。（圖／民眾提供，以下）

女網友說，大概時間下午3時半到4時之間，在台南搭橘幹線（玉井往佳里）公車時，在公車上被慣犯偷拍，她真沒想到，會遇到而且也剛好錄到對方偷拍的瞬間，她拿去給司機看跟他說此事，司機竟然回稱：「他不太正常，她不是第一個被拍的」，公車司機也只有跟偷拍者的說不要偷拍而已，沒有直接到警局報案。

女網友質疑，公車司機明明已經知道該名偷拍男不是第1次犯了，公車司機的處理方式令她感到無言。

據了解，該公車橘幹線路線跨越玉井、佳里、麻豆等三個分局，警方並沒有接獲相關報案，警方指出，該男子行為涉嫌違反性騷法等，當事人如報案提告，警方將會依法查處。

台南市交通局公運處側面獲悉此事，目前正進一步查處釐清相關案情，避免再發生類似狀況。