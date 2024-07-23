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凱米來襲！台南民眾有無颱風假...黃偉哲：不考慮停班課問題

▲中颱「凱米」颱風來襲，不少民眾最關心24日有沒有颱風假可放？黃偉哲表示，23及24日因尚未受到颱風影響，所以不考慮停班課問題，但市府關注颱風動向，並要求市府團隊加強防颱整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中颱「凱米」颱風來襲，黃偉哲表示，23及24日因尚未受到颱風影響，不考慮停班課問題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱「凱米」颱風來襲，24日至25日進一步北上至接近台灣北部海面，其強度逐漸增強，暴風半徑有增大趨勢，惟不少民眾最關心的就是，24日有沒有颱風假可放？黃偉哲表示，23及24日因尚未受到颱風影響，所以不考慮停班課問題，但黃偉哲提醒市民關注颱風動向，並要求市府團隊加強防颱整備。

依據中央氣象署預報顯示，中度颱風凱米自菲律賓東方海面往西北西方向移動，23日來到台灣東南方外海，24日至25日進一步北上至接近台灣北部海面，其強度逐漸增強，暴風半徑有增大趨勢，市長黃偉哲已要求市府團隊加強防颱整備及早因應，並提醒市民關注颱風動向，做好防颱準備。

市長黃偉哲表示，據預報情資研判，中颱凱米對台南市的影響，仍需觀察颱風路徑西偏程度，23日至26日受環流本身及外圍環流影響可能帶來降雨，市府已於7月19日召開防汛整備會議，由成功大學防災研究中心對颱風趨勢進行分析，水利局、消防局、環保局、工務局則就轄管防颱準備工作進行報告，市府團隊切不可掉以輕心，以「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的態度，落實各項防颱整備工作。

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▲中颱「凱米」颱風來襲，不少民眾最關心24日有沒有颱風假可放？黃偉哲表示，23及24日因尚未受到颱風影響，所以不考慮停班課問題，但市府關注颱風動向，並要求市府團隊加強防颱整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

秘書長兼災防辦主任方進呈指出，如果凱米路徑向西偏轉程度大，台南市仍有列入陸上警報區域的可能，市府團隊已強化各項防颱應變準備，加強各易積水點位清疏，檢查排水路及雨水下水道是否順暢，提前巡查施工中工程，要求確實封堵防汛缺口，確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機及水閘門等設施正常運作，降低積淹水風險，並特別要求注意路樹傾倒與招牌、圍籬等加固，針對大型廣告招牌、看板及工地鷹架圍籬等應加強綁牢固定，避免強風吹倒，影響交通通行及市民安全。

災防辦執行秘書王雅禾參議提醒市民，24日（週三）之前適逢年度大潮，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水等現象，沿海地區市民應特別注意。並請民眾持續留意氣象動態，容易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，加強各項居家防颱整備事項，包含備妥存糧、固定招牌緊閉門窗、清理居家排水，颱風期間如有相關災情可撥打119、110或1999進行通報，並可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」了解更多防颱資訊。

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