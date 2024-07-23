路透：伊拉克與美國協商　計劃9月起「撤離國際聯軍」

▲伊拉克希望以美國為首的聯軍在9月開始撤軍。圖為美軍在巴格達換防。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

消息人士透露，伊拉克希望以美國為首的聯軍9月開始撤軍，並在2025年9月前正式結束聯軍的任務，但部分美軍可能會繼續以新談判顧問的身分留在伊拉克。據悉，本周即將在華盛頓登場的安全峰會將就伊拉克的立場進行討論，但美伊雙方暫時還未達成正式協議。

據路透社報導， 美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國與伊拉克本周將在華盛頓舉行會議，根據伊斯蘭國（IS）構成的威脅決定如何過渡聯軍的任務，但米勒並未提供進一步細節。

美國領導的聯軍自2003年入侵伊拉克以來已經歷多次變遷，他們最初推翻了伊拉克前獨裁者海珊（Saddam Hussein），隨後又在2011年撤軍，直到2014年因打擊伊斯蘭國再次重返伊拉克。

目前，美國在伊拉克約有2500名士兵，同時還領導著一個由80多名成員為打擊伊斯蘭國而組成的聯盟。這些部隊被安置在巴格達（Baghdad）、西部安巴爾省（Anbar），以及北部庫爾德斯坦地區（Kurdistan）3個主要基地。

伊拉克消息人士透露，多數聯軍估計最後都會撤離，但部分美軍可能會根據新談判達成的協議，並以協助任務的身份留下來。美國官員表示，他們希望在雙邊基礎上保留一些軍事足跡，以支持美國在敘利亞邊境的行動。美國有約900名士兵目前正駐紮在敘利亞。

報導稱，此次的撤軍議題在伊拉克已被高度政治化。與伊朗結盟的伊拉克政治派別希望能展示他們驅逐了該國曾經的佔領者，而美國官員則希望避免讓伊朗及其盟友獲勝。