台大文學院開設2門「專屬AI課程」　培養學生人文科技力

▲台大文學院在新學期將開設兩門專屬於文學院學生的基礎AI課程。（圖／台大文學院提供）

記者許敏溶／台北報導

台大文學院積極面對AI（人工智慧）社會到來。繼今年初首度開設生成式AI選修課，今再宣布將在113學年開設「生成式 AI 的人文導論」、「AI 與數位人文研究專題」等2門專屬文學院學生的基礎AI課程，希望藉此賦予學生科技技能，並能理解且習得語言連貫、連結的基本技術，與AI合作開發人類的文明。

生成式AI浪潮席捲全球，台大文學院為了因應時代趨勢並鼓勵學生跨域學習，在上學期邀請圖資系、戲劇系、電機系名師，開設「生成式人工智慧導論」等三門選修課程，教導學生運用大型語言模型，嘗試從哲學、社會科學角度切入思考AI議題，不會讓文學院學生感到難以理解。

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為了讓台大文學院學生積極面對AI社會，文學院宣布，在113學年開設「生成式 AI 的人文導論」、「AI 與數位人文研究專題」等2門AI課程。

台大文學院指出，AI成立條件是能模擬人類的人文生產，並能更有效地超越人類的尺度。近來的AI技術其實是一種依賴語言連結的技術而構成的LLM（大型語言模型）。人文教育不僅要培養學生的人文技能，也要賦予學生科技技能，使他們能夠理解且習得語言連貫、連結的基本技術，並培養詮釋和想像力，以歷史和藝術的視野，與AI合作開發人類的文明。

台大文學院表示，人文教育的新課題是如何利用AI，以及如何與AI合作。目前已引入AI的實質培訓，將AI視為人類文明的參與者，透過協作，進行跨歷史、跨文明的宏觀思想實驗。故台大文學院將以一年為單位，持續開設兩門專屬於文學院學生的基礎AI課程。

台大文學院指出，「生成式 AI 的人文導論」是一門三學分課程，由台大語言所教授兼文學院副院長謝舒凱授課，課程內容為強調AI在人文領域的靈活應用，包含「音樂、戲劇、藝術」及「語言、歷史、哲學與文化」兩大主軸。另外「AI 與數位人文研究專題」課程，則由中研院人社中心與中央大學資工系合聘教授蔡宗翰授課，課程內容為探討AI 技術如何應用於解決人文問題，專題討論「數位人文」多面向的發展。