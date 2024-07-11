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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狼師疑性騷學生「被害者要重寫論文」　監院糾正台大：未保護學生

▲中華民國監察院外觀。（圖／記者林敬旻攝）

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣大學2022年9月知悉甲生與宿舍輔導員間疑似有校園性騷擾事件，雖進行校安通報，但甲生仍持續被騷擾，還出現一名公衛學院甲師性騷學生的案例，監委王幼玲、紀惠容、林郁容調查認定臺灣大學未承擔保護學生的責任，使揭露性騷擾事件後，學生遭到安全威脅，甚有學生必須重寫論文，影響受教權利，均有重大違失，經監察院教育及文化委員會通過調查報告，糾正臺灣大學。

臺灣大學近期出現多起性騷擾事件，包括公衛學院副教授（下稱甲師）疑性騷擾多名學生、宿舍輔導員（下稱乙員）疑性騷擾學生宿舍幹部（下稱甲生），案經該校性平會判定宿舍輔導員性騷擾不成立；甲師性騷擾成立。

監察委員王幼玲、紀惠容、林郁容調查發現，臺灣大學於2022年9月知悉甲生與宿舍輔導員間疑似有校園性騷擾事件，於是日進行校安通報，惟乙員仍於同年10月4日凌晨騷擾甲生，並經檢察官以跟騷法、強制罪等提起公訴。台大未能確實減低雙方當事人接觸機會等即時防治、保護作為，亦未迅速妥善處理，殊有不當；宿舍輔導員為住宿學生安全事件第一線處理之人員，面對高關懷學生，宿舍輔導員應如何處置，應有標準之作業方式。該校未能提供適當之輔導，建立應有之行為準則，並給予相關之訓練，充實專業知能，亦有疏失。

監委表示，臺灣大學公衛學院甲師性騷擾之1位受害學生雖經性平會協助更換指導教授，然該校卻未主動介入協調論文之智慧財產權，致該生口試前需重寫論文，嚴重影響其受教權利。臺灣大學未能充分保障學生在揭露性騷擾事件後免遭反噬，承當起保護學生權益之責任，難卸疏失之責。

監委指出，台大雖已增列規定，指導教授對所指導之研究生為性侵害、性騷擾或性霸凌，該名研究生得主動請求終止指導關係，以維護受害學生之權益，惟請求是否須於性平會決議性平事件成立之後為始點，以及性平會決議性平事件不成立時，後續師生如何維繫指導之關係與適時提供學生救濟管道（如課業協助、法律協助）等問題之處置，均欠周延。

調查報告另指出，臺灣大學性平會就甲生與乙員間之疑似校園性騷擾事件，以縱使擁抱親臉頰係屬具有性意味之行為，係基於當時兩人的友好信任關係所互動發展，並未見甲生表達不受歡迎為由，認定乙員之行為不構成性平法所稱性騷擾。惟從調查事實與訪談紀錄顯示，乙員與甲生的主觀認知上，均認為兩人之間具有「監督」與「被監督」的權勢關係存在，且甲生主觀感受被乙員追求而對乙員之行為不喜歡，並已告知其友人。

調查報告也指出，乙員有否藉由指導、管理、輔導甲生之機會，對甲生做出不受歡迎且與性或性別有關之言詞或行為，甲生因不對等之權勢關係，一再隱忍而不敢聲張之情事，容有再予究明之必要。

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