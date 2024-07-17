台大高材生考進國安局　遭退訓怒揭情報員個資！二審判決出爐

▲何姓男子上網PO出國安局4名軍官本名、代號，違反《國家情報工作法》二審判刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大化工系畢業的何姓男子，2017年考進國家安全局但成績不及格被退訓，他認為自己遭刁難，竟2度在PTT上公布國安局4位軍官本名、化名等機密資訊，被依照違反《國家情報工作法》起訴，一審判刑4年6月；案經上訴，高等法院二審駁回上訴，仍舊維持4年6月的刑度。

判決指出，何男為106年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試錄取人員，他參加受訓後，卻因為成績不及格、2018年間遭到退訓。何男自認為遭刁難才被退訓，因此2019年10月9日以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」登入PTT國考版，並發文《[心得]國安訓練考試史上最黑暗》，內容提到國安局訓練中心少校隊長、隊輔導員等3位校級軍官職稱、本名、化名、個性及行為等資訊。

同年月12日，何男再度登入PTT，並在「Gossiping八卦版」發文《[爆卦]國家安全局嚴苛逼退、刁難國家考試公務員》，揭露國安局訓練中心少將主任本名與化名。由於兩篇文章鉅細靡遺，讓4名國安局情報人員個人資料遭暴露，使情報人員工作陷於危險，檢方隨即查辦，並抓出何男。

由於何男行使緘默權，檢方一度對他聲請羈押，但法院裁定8萬元交保候傳。全案經檢方偵查終結後，依照違反《國家情報工作法》提起公訴，由於檢方認為何男犯後態度不佳，建請法院加重其刑。

一審法院歷經1年多的不公開審理，最後認定何男共犯下2罪，分別判刑3年6月，合併執行4年6月。案經上訴，高等法院二審審理後，17日宣判。高院仍認定何男有罪，考量他仍未認罪，一審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此高等法院駁回檢辯雙方上訴，仍維持何男4年6月的刑度。可上訴。