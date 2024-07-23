礁溪協天廟主委遇襲影片曝！黑衣男辯行車糾紛　警追藏鏡人

記者游芳男／宜蘭報導

主委鬧雙胞案未解、每年香油錢上億的宜蘭礁溪協天廟，主委吳宏昱22日下午遭攻擊，據了解，吳到礁溪農會辦完事要離去時，被呂姓黑衣人以斧頭柄重擊左膝蓋部位，造成吳膝蓋閉鎖性骨折送醫，幸無生命危險。警方22日晚10時許，持拘票拘提呂男到案。呂男供稱因行車糾紛才砍傷吳宏昱，但警方懷疑幕後另有主使者，除依殺人未遂與傷害罪將呂男送辦，並全力調查犯罪動機。

▲▼協天廟主委吳宏昱遭呂姓黑衣人斧頭重擊，左膝蓋骨折。呂嫌被送辦（圖／記者游芳男翻攝，下同）

根據監視畫面，身兼礁溪農會理事的礁溪協天廟主委吳宏，22日下午3時35分許，從農會洽公後走到停車場開左後車門要放公事包時，疑埋伏多時呂姓黑衣人以斧頭攻擊，2人拉扯時，吳之前就有擦傷的左膝蓋部位遭斧頭柄重擊，呂姓黑衣人見其他人趕來，立即逃逸。吳的左膝蓋部位遭重擊，造成閉鎖性骨折送，包紮治療後到警局指認凶嫌，並提出傷害告訴。

▲協天廟主委吳宏昱（圖右）遭黑衣人斧頭重擊，左膝蓋骨折。（資料照／記者游芳男攝）

吳宏昱嚴厲譴責暴力，表示17日與18日兩天就注意到住家附近疑似有不明男子徘徊，開車在路上時，也有人故意挑釁逼車，他就覺得不對勁，並已向警方報案；另外，有人提醒他要小心，沒想到意外還是發生，研判此事應該與協天廟爭議風波有關，更何況幾天前他才去告了對方。

200多年歷史的礁溪協天廟香火鼎盛，每年香油錢進帳上億元，主委的影響力不容小覷。2020年間，第13屆協天廟管理委員會主委改選出現「鬧雙胞」情況，舊派與新派互指改選不合法，各自擁立主委。舊派以簡蒼明為首，新派以吳宏昱帶頭，爭議不斷。

今（2024）年3月20日，法院裁決確認吳宏昱身分，然而，簡蒼明等人仍以廟方名義發文，「雙胞案」歷經4年後又要改選主委。縣府雖居中協調，希望舊派暫緩改選，但簡蒼明仍堅持7月15日召開信徒代表大會，進入主委改選程序。吳宏昱等人於7月12日前往宜蘭地檢署控告對方偽造文書，爭議風波愈演愈烈。