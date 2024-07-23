礁溪協天廟主委遇襲「遭斧頭砍膝」　香油錢1年破億...疑改選惹禍

▲宜蘭礁溪協天廟主委吳宏昱（圖右）遭黑衣人砍傷膝蓋。（資料照片／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

每年香油錢上億的宜蘭礁溪協天廟，先前鬧出主委鬧雙胞案至今風波未解，22日下午，其中一名主委吳宏昱驚傳遭人砍傷，據了解，吳到礁溪農會辦完事要離去時，被持斧頭的黑衣人砍傷膝蓋，22晚10時許，警方持拘票拘提呂姓男子到案。呂男供稱因行車糾紛才砍傷吳宏昱，但警方懷疑幕後另有主使者，除依殺人未遂與傷害罪將呂男送辦，並全力調查犯罪動機。

22日下午3時35分許，礁溪農會理事的協天廟主委吳宏昱，在農會停車場正要上車時，突遭一名黑衣男子持斧頭襲擊，吳大喊「救命」，驚動農會人員報警。警方22晚逮捕呂姓兇嫌。由於最近協天廟新舊派主委改選爭議不斷，雙方互告，警方懷疑吳宏昱遭襲擊，疑與主委改選糾紛有關。

協天廟擁有200多年歷史，每年香油錢進帳上億元，主委的影響力不容小覷，2020年間，13屆協天廟管理委員會主委改選驚傳「鬧雙包」，舊派與新派互指改選不合法，各自擁立主委。舊派以簡蒼明為首，新派以吳宏昱帶頭，爭議不斷。今（2024）年3月20日，法院判決確認吳宏昱身分。

但是，簡蒼明等人仍以廟方名義發文，「雙包案」歷經4年後又要改選主委，縣政府雖居中協調，希望舊派暫緩改選，但簡蒼明仍堅持7月15日召開信徒代表大會，進入主委改選程序。吳宏昱等人於7月12日前往地檢署控告對方偽造文書，風波愈演愈烈。

吳宏昱嚴厲譴責暴力說，17日與18日兩天，住家附近疑似有不明男子徘徊，路上開車時有人故意挑釁逼車，覺得不對勁，已向警方報案，也有人提醒他要小心，沒想到意外還是發生，研判此事應該與協天廟爭議風波有關，更何況幾天前他才去告了對方。