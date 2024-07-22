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中常委改選親賴系吃「硬傷」　黃暐瀚分析：賴清德宰制力不足

▲▼總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者郭運興／台北報導

民進黨全國代表大會21日落幕，被正國會除名的陳亭妃，爆冷拿下中常委席次。對此，媒體人黃暐瀚今（22日）表示，中常委親賴系拿下10席中的6席，表面看是「平盤」，實際卻是「硬傷」。他認為，新系中執委選完，計算票數足夠，但最後卻開不出預估的三席中常委，這都顯示賴清德「宰制力不夠、運勢也不足」，面對未來非賴系四席的意見，民進黨的權力核心中常委，未必會是一言堂。

黃暐瀚於臉書表示，民進黨全代會改選10席中常委，最後親賴系6席、非賴系4席，賴清德實質掌握中常會過半席次，但表面看是「平盤」，實際卻是「硬傷」。

黃暐瀚指出，雖然民主活水洪申翰意外抽中一席，加上友賴的正國會陳茂松、湧言會王定宇，還有綠色友誼連線的鍾佩玲，親賴依舊維持6席，但在「三票中執委」，就可以選上一席中常委的遊戲規則下，中執委新系拿九票、英系才四票，沒想到最後結果新系、英系卻都是「兩席常委」作收，用這個角度看，就能理解為何新系這次吃下了一記「硬傷」。

黃暐瀚認為，新系有兩個問題，第一「票數掌握力不夠」，林宜瑾差一票就能進到第二輪。蓋給林宜瑾的那票，卻在呂林小鳳的圈票處，出現指紋按捺，被判定廢票，投票前新系最擔心的跑票或廢票，終究還是發生。第二「抽籤運勢不強」，陳亭妃、林宜瑾、蘇治芬、洪申翰四位兩票的中執委要抽籤進到第二輪，結果唯一落馬的，就是新系林宜瑾。

黃暐瀚總結，林宜瑾身為賴清德嫡系子弟兵，中執委選完，計算票數明明足夠，但最後卻開不出三席中常委，顯示賴清德的「宰制力不夠、運勢也不足」，面對非賴四席的意見，未來兩年民進黨的權力核心中常委，未必會是一言堂。

▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖）

▼民進黨全代會各派系中執委當選名單。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼民進黨全代會各派系中執委當選名單，純文字。（資料照／記者郭運興製圖）

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