酸綠新潮流墮落！柯文哲：把「選上」當唯一目標　合理化所有行為

記者袁茵／台北報導

民眾黨青年部自20日舉辦3天2夜的「行動！未來之眾！」暑期青年營隊活動，此次學員高達80人，講師陣容包括黨主席柯文哲、秘書長周瑜修、立院黨團總召黃國昌，以及雙北市議員林珍羽、黃瀞瑩、陳世軒等，讓學員體驗政治工作。面對外界覺得「講那麼多，沒選上都沒用」，柯文哲認為民進黨新潮流就是這樣墮落的，把「選上」當唯一目標，合理化所有行為。

▲民眾黨主席柯文哲參加「行動未來之眾」活動。（圖／民眾黨提供）

柯文哲22日早上10時30分出席民眾黨青年部舉辦的「行動！未來之眾！」活動，會前被媒體詢問關於美國總統拜登宣布退選、新竹市長高虹安涉貪案，皆沒有正面回應。

柯文哲演講時特別點出民眾黨的核心價值，「民眾」代表人民才是政治的對象、政治的主體，不是意識形態，像是核電的問題就是要誠實面對，沒有說一定贊成或一定反對核電，現階段再生能源速度沒有那麼快，若現在就把核電關掉，卻還沒解決再生能源建制，就會造成中間缺電，並提及「民意、專業、價值」，行就行、不行就不行，「不要講屁話」。

針對「價值」的部分，柯文哲坦言這比較困難，這是一種「活在世界上的想法」，很多人認為他講那麼多，沒選上都沒用，但「（民進黨）新潮流就是這樣墮落的！」因為新潮流後來把「選上」當成唯一目標，並且合理化所有行為，後來就「game over」了，因此真正會讓人不一樣的就是「價值」。

此外，柯文哲也期勉學員不怕失敗，才有機會成功，成功和失敗唯一的差別就是意志力，希望民眾黨能持續永續經營。

講師之一的秘書長周榆修以「幕僚到幕僚長之路」為題，介紹從基層幕僚到高層幕僚長的成長歷程，分享幕僚工作的實戰經驗，並剖析政治幕僚在不同階段所需具備的專業素養、應對策略，更勉勵學員如果要當政治幕僚，「要有隱姓埋名的熱情」。

青年部主任劉昱鴻表示，主辦這場活動的最大目的，就是希望能培養更多對公共事務有興趣的青年人才，希望更多年輕人可以投入公共領域，進而深化台灣的民主品質，也希望藉此讓更多人認識、認同民眾黨的理念；此次目標鎖定在學生與社會青年，藉此傾聽年輕人的心聲，讓民眾黨更能了解青年的需求，也希望將民眾黨打造成年輕人參政的第一品牌與管道。

針對營隊內容，劉昱鴻説，本次營隊以「競選民眾黨主席」為主軸，包含3大活動為黨主席政見發表記者會、造勢晚會、青年政策辯論會，藉由3天2夜營隊給學員一個認識公共事務的機會，期待發掘明日之星。