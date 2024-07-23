全代會「出槌」曝賴清德沒想像強　郭正亮揭內幕：綠營將越來越亂

▲總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者郭運興／台北報導

民進黨全代會落幕，陳亭妃爆冷從派系突圍，拿下中常委席次，而親賴的新潮流，卻因出現廢票失去一席。對此，前立委郭正亮昨（22日）表示，全代會有「兩個意外」，就是「英系蘇治芬獲得兩票」、「新潮流林宜瑾獲得廢票」，這就是出槌的地方。他認為，如果賴清德無法鎮住黨內，意味台南市長親賴系並非穩贏，更顯示「賴清德沒有想像中強」，民進黨將會越來越亂，非賴系人士也會用各種方式，抱怨賴只用親賴的人。

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，這次民進黨全代會有「兩個意外」，第一，新潮流從未出現跑票，更不用說是投廢票，所以這張中常委廢票一定有人故意為之。這也導致新潮流的林宜瑾票數不夠，中常委選舉必須要進入到4搶3的抽籤環節。

郭正亮指出，第二，本來這幕不會上演，賴清德未料到英系的蘇治芬能具備抽籤資格，而蘇治芬能進入抽籤環節，因為英系在中常委選舉多要到了一票，才意外抽籤當選。

郭正亮認為，陳亭妃能在中常委拿到兩票，是黨內預期中的事，而蘇治芬兩票才是沒有意料到的事，所以「英系蘇治芬獲得兩票」、「新潮流林宜瑾獲得廢票」，這兩個就是新潮流全代會出槌的地方。

郭正亮說，英系多獲得這張選票，是挖角了一名中執委「市議員」，而且經營很久，這位人士敢在全代會這樣投票，顯示賴清德還沒有對英系立威。而鄭文燦這件事，也讓黨內覺得賴不近人情，所以才造成全代會這些意外。

郭正亮強調，這個局面對賴清德「相當傷」，英系兩席不僅進到中常委，還有可能幫助陳亭妃，如果賴清德連全代會黨內都無法鎮住，意味著台南市長親賴系並非穩贏。

最後，郭正亮總結，如果黨內發生變數，就會產生連動後遺症，顯示「賴清德其實沒有想像中那麼強」。以後若是賴選擇一意孤行，非親賴系也會制衡賴的愛將。他更預言，民進黨未來將會越來越亂，甚至在8月中立法院的臨時會，非賴系人士可能將資料外洩給藍白，來整賴清德一頓，利用這種方式來抱怨賴只願意用親賴的人。

▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）